الكشف عن – ليفربول كان سيستلم درع الدوري في مارس بسبب كورونا ولكن

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 13:17

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو

كان ليفربول قريبا من استلام درع الدوري الإنجليزي بشكل استثنائي قبل نهاية المسابقة لولا تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقعات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور".

وكشف تقرير من "ميرور" عن ما أسماه محادثات رفيعة المستوى جرت لمحاولة تقديم موعد استلام ليفربول لكأس الدوري الإنجليزي وسط تزايد الخوف من عدم استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا.

وكان ليفربول على بعد فوزين فقط من الفوز بأول لقب له منذ 30 عاما، وكانت الخطة تتويجهم بطلا في أنفيلد يوم السبت 21 مارس.

أخبار متعلقة
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يرفض تخفيض الأجور بارتوميو: ميسي طلب تخفيض الرواتب.. وفضّلنا التراضي رغم حق النادي القانوني كوميك بوك في الجول – راموس.. لحظة توقف فيها الزمن مؤامرة وتلاعب لاعبي يونايتد وليفربول قبل أيام العداوة لهبوط تشيلسي

وكان من الممكن أن يحدث ذلك إذا فاز ليفربول على إيفرتون في دربي ميرسيسايد يوم 16 مارس، وبعد ذلك كان بإمكانهم الفوز باللقب ضد كريستال بالاس في أنفيلد يوم 21 مارس.

ورغم عدم الاتفاق رسميا، جرت محادثات حول أخذ كأس الدوري الإنجليزي إلى أنفيلد وتقديمه أمام جماهير الفريق، والسماح لليفربول بالاحتفال بلحظاتهم التاريخية.

لكن سرعة انتشار فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الدوري قبل حتى فوز ليفربول في المباراتين، وبالتالي لم يتم تفعيل الخطة.

يذكر أن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على تسليم الدرع عقب نهاية أخر جولة من المسابقة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

كوميك بوك في الجول – راموس.. لحظة توقف فيها الزمن

رسائل نارية من عبد الواحد السيد للحضري

تفاصيل الخلاف المالي بين فتحي والأهلي

القيعي: الأهلي ينتظر رد عاشور

الإنفلونزا الإسبانية – دمرت العالم وأجلت كوبا أمريكا وقتلت لاعب نيوكاسل

ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
كاسيدي.. اعترف على فريقه بالرشوة فكان مصيره الإيقاف للأبد 5 دقيقة | حكايات في الجول
لاسارتي يتحدث عن وجهته المحتملة عقب فيروس كورونا 10 دقيقة | أمريكا
خليك في البيت – جيلبرتو ولعبة الـ8 أسئلة: عن أسطورة أراد اللعب معها.. ومنصب مستقبلي في الأهلي 29 دقيقة | مصر
هل يصل النمر للزعيم؟ تقرير سعودي يشير لاقتراب فالكاو من الهلال 35 دقيقة | السعودية
عمدة لندن يطالب فرق البريميرليج بترك أطبائها للعمل في مكافحة كورونا 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نجوم مصر 1934 - (5) حسن الفار.. مكتشف حسن شحاتة وواقعة طريفة في القمة 52 دقيقة | حكايات في الجول
فرج عامر: ملتزم مضطرا بسداد عقود اللاعبين.. ويجب منح لقب الدوري لـ الأهلي حال إلغائه ساعة | الدوري المصري
تقرير: فيفا يدرس خطة لمواجهة فيروس كورونا وحل لمشكلة الإعارات وانتهاء العقود ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك