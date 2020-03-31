الكشف عن – ليفربول كان سيستلم درع الدوري في مارس بسبب كورونا ولكن

كان ليفربول قريبا من استلام درع الدوري الإنجليزي بشكل استثنائي قبل نهاية المسابقة لولا تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر من التوقعات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور".

وكشف تقرير من "ميرور" عن ما أسماه محادثات رفيعة المستوى جرت لمحاولة تقديم موعد استلام ليفربول لكأس الدوري الإنجليزي وسط تزايد الخوف من عدم استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا.

وكان ليفربول على بعد فوزين فقط من الفوز بأول لقب له منذ 30 عاما، وكانت الخطة تتويجهم بطلا في أنفيلد يوم السبت 21 مارس.

وكان من الممكن أن يحدث ذلك إذا فاز ليفربول على إيفرتون في دربي ميرسيسايد يوم 16 مارس، وبعد ذلك كان بإمكانهم الفوز باللقب ضد كريستال بالاس في أنفيلد يوم 21 مارس.

ورغم عدم الاتفاق رسميا، جرت محادثات حول أخذ كأس الدوري الإنجليزي إلى أنفيلد وتقديمه أمام جماهير الفريق، والسماح لليفربول بالاحتفال بلحظاتهم التاريخية.

لكن سرعة انتشار فيروس كورونا أدت إلى تأجيل الدوري قبل حتى فوز ليفربول في المباراتين، وبالتالي لم يتم تفعيل الخطة.

يذكر أن لوائح الدوري الإنجليزي تنص على تسليم الدرع عقب نهاية أخر جولة من المسابقة.

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