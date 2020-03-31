رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يرفض تخفيض الأجور

تعهد جوردون تايلور رئيس رابطة اللاعبين المحترفين بعرقلة خطط بعض الأندية خفض أجور لاعبيها في ظل أزمة توقف الدوري.

كما كشف عن أن الرابطة سترغب في معرفة الوضع المالي للنادي قبل أن تقدم له تصريحا، مما يعني أن النادي سيحصل فقط على إعانة مالية بناء على موقفه الخاص ولن يكون بمقدار واحد يناسب الجميع.

وتتطلع غالبية الأندية في دوري الدرجة الثانية إلى تأجيل دفع الأجور بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن تايلور يشعر بالقلق من أن البعض قد يستخدم المناخ الحالي للاستفادة منه.

وقال لصحيفة "ديلي ميل": "نحن لا نريد أن يستفيد أي شخص من هذه الأزمة ليحقق أهدافه، يجب أن يكون طلب تأجيل دفع الأجور واقعيا وهادفا ويمتلك اللاعبون رفاهية القرار".

وكشف التقرير عن أن هناك ثلاثة أندية معروفة على الأقل طلبت أن يحصل اللاعبون على تخفيض في الراتب لضمان توفير رواتب الموظفين.

وتابع تايلور "لا مفر من أن الأندية ستحاول فرض ذلك على اللاعبين، لكننا نشجع اللاعبين على عدم قبول ذلك".

وأوضح "قبول مجموعة واحدة من اللاعبين يجعل أقرانهم في أندية أخرى يشعرون بعدم الارتياح، ونفضل أن نفعل ذلك مع الجميع".

وحتى الآن، ترى رابطة اللاعبين المحترفين أن التخفيضات في الأجور ليست ضرورية بسبب احتمال عودة الدوريات.

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