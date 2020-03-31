تقرير: أياكس ينهي تعاقده مع عبد الحق نوري.. ومفاوضات مع عائلته

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 11:29

كتب : FilGoal

عبد الحق نوري

أنهى أياكس أمستردام تعاقده مع عبد الحق نوري -22 عاما- والذي كان من المقرر تجديد تعاقده تلقائيا في 1 يوليو المقبل، ويتفاوض النادي الهولندي مع عائلة اللاعب للوصول لحلول مستقبلية.

وأصيب عبد الحق نوري بغيبوبة منذ عام 2017 بسبب تلف دماغي شديد بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة ودية في منتصف 2017.

وأفادت صحيفة دي تليجراف الهولندية أن النادي يجري محادثات مع عائلة نوري حول حل مستقبلي للاعب الذي تم نقله إلى غرفة مهيئة خصيصا في منزله بعد سنوات في المستشفى.

أخبار متعلقة
إنها تقترب.. عزل 3 من طاقم أياكس التدريبي خوفا من فيروس كورونا بسبب أياكس.. دي يونج يهاجم مدرب خيتافي تقرير: صفقة قياسية في هولندا.. أياكس يُحكم قبضته على موهبة ساو باولو تقرير: تشيلسي توصل لاتفاق مع أياكس لضم زياش

وأضاف التقرير أن أياكس استمر في دفع راتب اللاعب لكنه ألغى رسميا العقد المقرر تجديده تلقائيا في 1 يوليو.

وكان هناك نزاع طويل بين أياكس وعائلة اللاعب الذين يبحثون عن تسوية بعد اعتراف أياكس سابقا بتقديم علاج طبي "غير كافي" في أرض الملعب.

وخاض عبد الحق نوري أول موسم له مع أياكس في 2016-2017 وخاض 15 مباراة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

كوميك بوك في الجول – راموس.. لحظة توقف فيها الزمن

رسائل نارية من عبد الواحد السيد للحضري

تفاصيل الخلاف المالي بين فتحي والأهلي

القيعي: الأهلي ينتظر رد عاشور

الإنفلونزا الإسبانية – دمرت العالم وأجلت كوبا أمريكا وقتلت لاعب نيوكاسل

أياكس عبد الحق نوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
حوار فايلر والحديث عن التجديد وعاشور وكهربا وصالح والتعاقد مع الشناوي 7 دقيقة | الدوري المصري
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا يرفض تخفيض الأجور 15 دقيقة | أوروبا
تقرير: أياكس ينهي تعاقده مع عبد الحق نوري.. ومفاوضات مع عائلته ساعة | أوروبا
عبد العزيز: جروس كان ديكتاتورا ويقدس أوباما.. وميتشو تعرض للظلم ساعة | الدوري المصري
عامر: لم أوقع للأهلي.. والمفاوضات تعطلت لسببين 2 ساعة | الدوري المصري
فايلر: لا مشكلة في انتقال صالح لـ الزمالك.. سلوكنا في السوبر ضايقني وكهربا الآن أفضل 11 ساعة | مصر
فايلر: لم أغضب من أزارو رغم ما فعله.. ومروان يساعدنا 11 ساعة | الدوري المصري
فايلر: عاشور قدم الكثير للنادي ولكن.. وهذا ما حدث مع شريف إكرامي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب 4 في الجول يكشف كواليس جلسة الـ5 ساعات بين فتحي ولجنة التخطيط في الأهلي
قد ينال إعجابك