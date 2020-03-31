تقرير: أياكس ينهي تعاقده مع عبد الحق نوري.. ومفاوضات مع عائلته

أنهى أياكس أمستردام تعاقده مع عبد الحق نوري -22 عاما- والذي كان من المقرر تجديد تعاقده تلقائيا في 1 يوليو المقبل، ويتفاوض النادي الهولندي مع عائلة اللاعب للوصول لحلول مستقبلية.

وأصيب عبد الحق نوري بغيبوبة منذ عام 2017 بسبب تلف دماغي شديد بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة ودية في منتصف 2017.

وأفادت صحيفة دي تليجراف الهولندية أن النادي يجري محادثات مع عائلة نوري حول حل مستقبلي للاعب الذي تم نقله إلى غرفة مهيئة خصيصا في منزله بعد سنوات في المستشفى.

وأضاف التقرير أن أياكس استمر في دفع راتب اللاعب لكنه ألغى رسميا العقد المقرر تجديده تلقائيا في 1 يوليو.

وكان هناك نزاع طويل بين أياكس وعائلة اللاعب الذين يبحثون عن تسوية بعد اعتراف أياكس سابقا بتقديم علاج طبي "غير كافي" في أرض الملعب.

وخاض عبد الحق نوري أول موسم له مع أياكس في 2016-2017 وخاض 15 مباراة.

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