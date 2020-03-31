عبد العزيز: جروس كان ديكتاتورا ويقدس أوباما.. وميتشو تعرض للظلم

تحدث أيمن عبد العزيز الذي عمل كمدرب مساعد على مدار ثلاث سنوات عن الفارق بين كريستيان جروس وميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" وباتريس كارتيرون، وذلك خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت ٢".

وصرح أيمن قائلا: "بدأت في الجهاز المعاون لإيهاب جلال ثم استمريت مع خالد جلال ثم كريستيان جروس وخالد جلال مجددا ثم ميتشو، ساهمت في فوز الفريق بكأس مصر مرتين وكأس الكونفدرالية، لذا أعتبرها تجربة ناجحة".

وقارن أيمن عبد العزيز بين مدربي الزمالك الأجانب، قائلا "الفترة الأفضل لي كانت مع ميتشو، كان يثق بي، ويتشاور معي في القرارات، كان مميزا من الناحية الفنية أكثر من البدنية وعامل قوة الشخصية".

وتابع "ميتشو تعرض للظلم، إذا استمر لشهرين لتحسن أداء الفريق ونتائجه مع زيادة الانسجام بين اللاعبين وتثبيت التشكيل ومعدلات اللياقة البدنية، فزنا بالكأس بعرض قوي أمام بيراميدز، لأن اللاعبين كانوا في حالة اشتياق لكرة القدم بعد فترة راحة، وتوقعت أن ينخفض الإيقاع وهو ما حدث".

ميتشو تولى تدريب الزمالك منتصف شهر أغسطس ٢٠١٩ لكنه لم يستمر سوى حتى يوم ٢ ديسمبر من نفس العالم إذ تمت إقالته من تدريب الفريق لسوء النتائج.

وواصل "جروس ديكتاتور وعنيد لم يعتمد على أحد، لديه قناعات لا يغيرها، لا يحب أن يتشاور معه أحد على الخط، لدرجة أنه في مرة استدار أثناء سير المباراة، وقال لي أيمن أنا لدي خبرة ٤٠ سنة، استغربت جدا، كنت أريد لفت نظره لمشكلة فنية في الفريق".

واستطرد أيمن عبد العزيز "بعد إحدى المباريات سألني جروس في غرفة الملابس هل غضبت من التبديلات، قلت له طبعا، كان بالإمكان أفضل من ذلك".

وكشف "جروس كان يقدس أوباما، يحبه جدا ويرفض استبداله مهما حدث، لقد طالب في مرة باستبداله لعدم قدرته على اللعب بسبب آلام في العضلة الأمامية، وسقط على الأرض من شدة التعب. أوباما إمكانياته رهيبة تؤهله للاحتراف في دوريات كبيرة، يعيبه الاستهتار نسبيا في التعامل مع الكرة بشكل عام".

جروس درب الزمالك في الفترة من بداية يوليو ٢٠١٨ وحتى يونيو ٢٠١٩ في ٤٨ مباراة، فاز في ٢٩ وتعادل ١٣ وخسر ٦ مواجهات، وحصد لقبي الكونفدرالية والسوبر السعودي المصري.

وأردف "أنا من وظفت عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر قبل جروس، عبد الله لديه ميزة أنه سريع جدا وعيبه لا يجيد اللعب بظهره، لذا الأفضل له أن يتقدم بالكرة بوجهه للأمام، قلت له ستكون الأفضل وتنضم للمنتخب، أنا حزين لأنه لم يحافظ على نفسه، ودخل في مشاكل وركز معها، وبدأ يصاب ويبتعد ولم يقدر على العودة بشكل يقنع كارتيرون".

وقال مدرب الزمالك السابق "جروس لا يقتنع بالتبديل الثالث، قال بالفعل إن عماد السيد سيصاب في مباراة الداخلية التي سبقت نهائي الكونفدرالية، جروس يقرأ المباراة جيدا، إلا أن تبديلاته ثابتة ومحفوظة".

في المقابل أشاد أيمن عبد العزيز بلاعب وسط الزمالك، قائلا "طارق حامد يشبهني ١٠٠٪ حتى في الحياة، لا يشغل نفسه إلا بكرة القدم من تدريبات وتغذية وفيتامينات لذا فهو في مكانة أخرى، والزمالك سيعاني بعد رحيله".

كما أبرز عبد العزيز مزايا المدير الفني الحالي للأبيض موضحا "كارتيرون إمكانياته جيدة جدا، ساعده توليفة الجهاز المعاون، وكذلك وفرة اللاعبين، الزمالك فريق قوي جدا، وميزته يعرف يكسب بطولة ونهائيات بفضل الخبرات والشراسة".

ونوه "كارتيرون عالج مشكلة الزمالك، وهي عدم إجادة اللعب في مساحات كبيرة، لذا قرب المسافات، وترك مساحة للخصم يلعب بها، لا تمثل مشكلة أو خطورة'.

وعاد أيمن عبد العزيز للوراء "في مباراة السوبر ضد الأهلي تحت قيادة ميتشو، عابنا الغرور وتصورنا أن إمكانياتنا مهولة، بينما ترك لنا فايلر الاستحواذ وعندما يسترد الأهلي الكرة كان يسبقنا بمسافة ٣٥ مترا مستغلا نقطة ضعف الزمالك بضرب ٥ لاعبين في الهجوم والوسط، لذا كان سهلا أن يهاجم ضد ٥ لاعبين من الزمالك".

في سياق آخر، تطرق عبد العزيز لتجربته القصيرة للغاية في الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة مشيرا "علمت بإقالة ايمانويل أمونيكي بالصدفة، لم يحصل المدرب النيجيري على فرصته مثل أي مدرب محترف يحتاج ٥ أشهر لتظهر بصماته، لا ذنب له، فهو لم يعمل سوى مباراتين فقط، وبدأ في تصحيح أخطاء ومشاكل الفريق ثم فوجئنا بتعاقد الإدارة مع إيهاب جلال".

وأتم أيمن عبد العزيز تصريحاته "أرى نفسي مؤهلا لأكون المدير الفني للزمالك بعد عامين".

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