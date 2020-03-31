عامر: لم أوقع للأهلي.. والمفاوضات تعطلت لسببين

الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - عامر عامر - الأهلي والإنتاج الحربي

كشف عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي أن النادي الأهلي أبدى رغبة في ضمه الموسم الماضي.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

قال عامر خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس ٢: "لم أوقع للأهلي بل قررت تجديد تعاقدي مع الإنتاج حتى لا أرحل مجانا، بل فضلت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي".

أوضح عامر "المفاوضات مع الأهلي تعثرت لسببين أولهما قرار إدارة النادي بتغيير الجهاز الفني وإقالة مارتن لاسارتي".

وأضاف "كما أن إصابتي في أول يوم لي بمعسكر منتخب مصر، عطلت الأمور تماما".

واصل عامر عامر "الأهلي يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، يحالفه التوفيق والفريق منظم داخل الملعب، وتميز بالاستمرارية في النتائج القوية".

وأتم تصريحاته "فهو لا يكتفي بالفوز بهدف، بل يسعى اللاعبون لتسجيل ثلاثة وأربعة وخمسة أهداف، وتكرر الأمر في أكثر من مباراة".

وخاض عامر عامر 16 مباراة هذا الموسم استقبل فيهم 14 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 9 مرات.

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