فايلر: لا مشكلة في انتقال صالح لـ الزمالك.. سلوكنا في السوبر ضايقني وكهربا الآن أفضل

نفى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن يكون قرر تجميد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بعد خسارة السوبر المحلي ضد الزمالك، كما أشار إلى أن سلوك اللاعبين بعد المباراة ضايقه.

وقال فايلر في تصريحات لـ "أون تايم سبورتس": "الأمر الذي ضايقني هو سلوك اللاعبين بعد مباراة السوبر الثانية، يجب أن نقدم مثلا أعلى للناس ونحترم القميص الذي نرتديه. هنأت مدرب الزمالك بعد الخسارة وهذا كل شيء. في صن داونز لم يتعارك معنا أحد والكل هنأنا".

وأوضح "في مباراة السوبر الثانية كان يجب أن نفوز في الـ90 دقيقة، تدربنا على ركلات الجزاء. حدثت ضغوط وهذا أمر يحدث وأتقبل النقد".

وكشف "لقطة حديثي مع اللاعبين قبل التسديد؟ هناك إرهاق وضغوط ويجب أن أتأكد من حالة اللاعبين قبل لعب ضربات الجزاء وكنت محضرا لها".

وأشار "لا أتذكر فرص حقيقية للزمالك في المباراة، وبعد المباراة تخرج الانتقادات بشكل طبيعي".

واستدرك "لا أتحدث عن كهربا تحديدا، بل أتحدث بشكل عام. سلوك اللاعبين كله ضايقني وفي مباراة برج العرب كانت الظروف مماثلة. يجب أن نحترم قوانين اللعب العادل والنظيف، يجب أن نحترم قانون اللعبة حتى في وقت الإحباط".

وشرح "أحترم كل العوامل المحيطة لكرة القدم وقراري بشأن إشراك كهربا كان فنيا، تم استفزازه وهو استفز اللاعبين. هذا يحدث في كل العالم. كنت موافقا على انتقال كهربا لكن طالبته بالعمل على نفسه كثيرا لأنه كان بعيدا عن المباريات. اللاعبون يجب أن يكونوا مستعدين بدنيا. هناك لاعبون يحلمون بالوجود في مكان كهربا أو أي لاعب في الأهلي ولذلك يجب أن يكونوا دائما مستعدين بدنيا وفنيا".

وأكمل "كهربا الآن أفضل كثيرا. بدايته لم تكن جيدة للغاية، هو صاحب موهبة كبيرة وهو بدنيا يتحسن. كهربا تفهم رسالتي وعمل على نفسه كثيرا ويصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية".

وأكد "لا يمكن القول إن كهربا انضم دون موافقتي، النادي كله وافق وأنا جزء من هذا النادي".

وكشف "قراري بتجميد كهربا والإدارة رفضت ذلك؟ لا يمكن قول ذلك، كل القرارات الفنية في يدي ولدي الحرية الكاملة في ذلك الملف، ولم أجمد اللاعب".

وأكمل "أحب كل اللاعبين شخصيا لكنهم ليسوا أصدقائي، وصاحب الأداء الأفضل سيشارك".

وانتقل فايلر للحديث عن صالح جمعة قائلا: "الأمر سهل جدا، طريقة لعبه وأدائه يفضل أن يكون الكرة في قدمه ويقتحم من العمق، كان لدي مناقشة معه وقلت له إنه إذا أراد اللعب عليه العودة لمستواه في الموسم الماضي. تحدثت معه لكن لا يمكنني الحديث معه 10 مرات لأن لدي لاعبين آخرين يريدون المشاركة أساسيين. اللاعب يحصل على الكرة 5 دقائق فقط وعليه في الـ85 الأخرى مساعدة الفريق. أبلغت إدارة النادي أن من الأفضل له البحث عن ناد آخر. هل يلعب معي أساسيا؟ عمله على نفسه ورحيله أفضل له وللنادي، من الصعب أن يكون ضمن فريقي".

وأكمل "يجب ألا ينتظر صالح جمعة الحل مني كمدير فني، بل يجب أن يعمل على نفسه. لا مشكلة لدي في انتقاله للزمالك، أتمنى له كل الحظ والنتائج هناك".

وشدد "لا أريد الحديث كثيرا عن صالح جمعة لأن هناك لاعبين آخرين يستحقون الحديث عنهم".

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