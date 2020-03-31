فايلر: لم أغضب من أزارو رغم ما فعله.. ومروان يساعدنا

كشف ريني فايلر المدير الفني للأهلي عن سبب رغبته في رحيل وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر والذي انتقل للاتفاق السعودي معارا.

وقال فايلر في حواره لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس"لا خلاف شخصي مع وليد أزارو. قلت له إنه قدم مواسم رائعة مع الفريق لكنني رأيت أنه حصل على وقت لعب أكثر من زملائه".

وأضاف "أداء أزارو يناسب الفرق التي تلعب على المرتدات، طريقة لعبي مختلفة، أي لاعب لا يلعب يكون لديه خلاف مع المدرب وهذا أمر طبيعي. قبل إحدى المباريات لم يلعب فيها كان رد فعل أزارو عاطفيا وأنا تحملت رد فعله".

وشدد "لم أعاقب أزارو بسبب خروج مشاعره. كان من الأفضل خروجه لمغامرة جديدة".

أما عن صلاح محسن فقال: "صلاح محسن لاعب صغير جدا وأمامه الكثير من المستقبل، رأيت أن منحه فرصة اللعب معارا سيكون مفيدا له وللنادي. أعرف قيمته ورأيت أن عليه المشاركة ليتطور".

وتابع "لم يقل لي أحد أن صلاح محسن كان صفقة ضخمة، وأفضل ألا أعرف ذلك، معياري يجب أن يكون الأداء فقط".

وعن المعارين من الأهلي قال فايلر: "أراقب اللاعبين المعارين خارج النادي، ومتابعة مستواهم. لا يمكن أن أقول الآن من سيعود ومن سيمدد إعارته".

وعن الانتقاد لمروان محسن مهاجم الفريق علق المدرب السويسري "المهاجم أكثر لاعب يتم انتقاده لأنه يجب أن يكون حاسما. ليس من السهل أن تكون مهاجما لأن الكل ينتظر منك الأهداف، الأمر صعب في كل الأندية لأن المدافعين يلعبون بقوة بدنية كبيرة، لكن مروان محطة لعب رائعة ويساعد زملائه. يلعب دور كبير في الملعب ولا ينقصه إلا تسجيل الأهداف لكنه يساعدنا كثيرا".

وعن رؤيته في الانتقالات وسبب ضم أليو بادجي قال بشكل مقتضب: "يجب أن أكون واضحا. نرغب في ضم لاعبين كثر لكن الأمر لا يتوقف على ذلك فقط. يمكن أن ترغب في ضم لاعب لكن المفاوضات لا تنجح. في النهاية استقررنا على ضم أليو بادجي بسبب صغر سنه. يحتاج لفترة للتأقلم على اللعب في إفريقيا وضغوط اللعب في الأهلي. يحتاج لدقائق أكثر وأثق في أنه سيكون فعالا مع الفريق في المستقبل".

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