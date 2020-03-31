فايلر: عاشور قدم الكثير للنادي ولكن.. وهذا ما حدث مع شريف إكرامي

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إنه أبلغ إدارة الأهلي برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور وشريف إكرامي الراحلان بنهاية الموسم، ووليد سليمان وأحمد فتحي، حيث جدد الأول تعاقده وتستمر المفاوضات مع الأخير.

وكشف فايلر لقناة "أون تايم سبورتس: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم. لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه".

وأوضح "حسام عاشور قدم أمورا كبيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه. أحترم تاريخه بالطبع لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية لكنه لا يشارك منذ فترة، وأمنح لاعبون آخرون الثقة. لاعبون مثل أليو ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة وهذا هو دوري. أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".

وأكمل "كل ما له علاقة بالعقود ليس في يدي، هذا أمر يعود للنادي. رأيي فني ورياضي فقط وأبلغته للإدارة هو أنني أفضل لاعبين آخرين على عاشور في مركزه".

وأوضح "شريف إكرامي؟ لم أشارك في مناقشته مع النادي حول رحيله. علاقتي به جيدة وأحصل على رأيه بسبب شخصيته الكبيرة وخبراته في مصر وأوروبا ولعبه مع الأهلي ومع المنتخب. هذا قراره ولديه أسبابه، لدي حارس جيد الآن (محمد الشناوي)، وحارس شاب موهوب (مصطفى شوبير)".

وشدد في وجود محاوره أحمد شوبير "لن يساعدني وجود لاعب والده نجم سابق، مصطفى شوبير يساعد نفسه لينال إعجاب مدربه ويعمل بجدية، ولديه الإمكانيات التي تجعله الحارس الأول للأهلي ولكن يمكنني فقط اختيار 11 لاعبا فقط. يجب أن يعمل كثيرا لأنه يملك الإمكانيات لتحقيق أمور رائعة مع الأهلي وكرة القدم".

وأوضح "يجب أن نحترم الحارس الكبير محمد الشناوي صاحب الخبرات والشخصية الكبيرة، وكذلك علي لطفي، ولا أحتاج لحراس مرمى جدد".

وكشف "لم أطلب التعاقد مع أحمد الشناوي وهذه شائعة. الشائعات لا تضايقني لأنني أركز في عملي".

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