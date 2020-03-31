عماد وحيد: ما ذنب مجلس طاهر في أزمة مؤمن زكريا؟ إذا غابت الضمائر فالتاريخ لا ينسى

استنكر عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي السابق الذي كان يترأسه محمود طاهر ما يتردد بشأن وعد اللاعب مؤمن زكريا شفويا بالحصول على 3 ملايين جنيه إضافية على ثلاث مواسم من تعاقده.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

صرح وحيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "المجلس الحالي اعتاد التكسير في أفعال الآخرين، الأمر منهج متكرر، ما ذنب محمود طاهر في لاعب لديه غصة من ناديه ويأمل أن تقف الإدارة الحالية بجواره بشكل أكبر؟".

وأضاف "ما يتردد بأن مجلس الإدارة الحالي استشهد بجلسة بين علاء عبد الصادق الذي رحل عام 2015 أو تم الاستغناء عن خدماته بعدما كان بينه وبين أعضاء المجلس الحالي وأصبح من مؤيديهم، وبين سيد عبد الحفيظ بأن النادي الأهلي عمل مذكرة لدفع مبالغ وعد بها محمود طاهر شفويا ودون مستند، هذا يعد إهدارا للمال العام".

وتسائل عماد وحيد "أي قرار يبني على وعد شفوي بأن يصرف 3 ملايين جنيه على 3 سنوات؟".

وتابع "هذا منهج متكرر، وهو الزج باسم محمود طاهر حتى يظهر للناس أنه فعل وفعل وفعل، لمحو الصورة، لدرجة أن إعلامي طالب بإزالة صورة طاهر من لوحة رؤساء الأهلي".

وشدد "على مسؤوليتي، لا يوجد لاعب بالأهلي لم يحصل على حقوقه كاملة، لقد رحل المجلس السابق لحاله، وظهر من يفهم في كرة القدم، ومن يجلس مع لاعب ويقنعه بالتوقيع في ثانية، ورأينا كل هذه الأمور المشرفة، أرجو ألا يتم ذكر سيرتنا بكلام مغلوط".

واستطرد عماد وحيد "سمعت أحد مريدي المجلس الحالي أن مجلس محمود طاهر أخطأ في عدم التجديد لعبد الله السعيد قبل رحيل الإدارة بعام، فلماذا لم يتم التجديد لأحمد فتحي منذ عام؟".

وأشار عماد وحيد "لقد سدد المجلس السابق مستحقات مالية متأخرة لتعويض فترات توقف النشاط أكثر من مرة بسبب الثورات، والآن يتم اتهام نفس المجلس في شأن لاعب يمر بمحنة صحية ومهدد بإنهاء مسيرته، ويطالب الإدارة الحالية بتغطية مصاريف علاجه".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يتعافى مؤمن زكريا ويعود سالما، ولكن لا يجب النيل من شخصيات خدمت الأهلي وأحسنوا لإعلاء شأنه.. إذا غابت الضمائر، فالتاريخ لا ينسى".

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