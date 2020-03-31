ماكسي لوبيز يفتح النار على واندا: تخاطرين بحياة أطفالنا

شن ماكسي لوبيز لاعب كروتوني، هجوما عنيفا على طليقته واندا نارا، بسبب عودتها إلى إيطاليا.

وأنجب الأرجنتيني لوبيز 3 أبناء من واندا، التي تزوجت لاحقا من مواطنه ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وقال لوبيز عبر حسابه على إنستجرام: "أود أن أعرف بناءً على أي مقياس قمتي بكسر الحجر الصحي خلال وباء عالمي!".

وأضاف في سخط: "العالم بأكمله يطلب منك ألا تغادري وتعرضي أطفالنا لخطورة الارتحال إلى دولة أخرى".

وأكمل: "لقد ذهبتي إلى بؤرة الوباء دون أن تلقي بالا للعواقب".

وتساءل: "هل هناك مشكلة في تفكيرك؟"

وواصل: "الأمر الأكثر قدسية في العالم الآن هو صحة أطفالنا، أنا غاضب للغاية بسبب إهمالك".

وأتم: "لو كنتي غير قادرة على حماية نفسك، فعليك حمايتهم. أنتي أم لخمسة أبناء لكن يبدو أنك غير مدركة لذلك".

وتزامل لوبيز مع إيكاردي في سامبدوريا قبل 8 سنوات، قبل أن ينفصل عن واندا نارا التي تعمل كوكيلة لـ إيكاردي أيضا في الوقت الحالي.

وسبق لـ ماكسي ارتداء قمصان العديد من الأندية، أهمها: ريفر بليت، وبرشلونة، وميلان، وكييفو، وتورينو، وأودينيزي.

وتعد إيطاليا ثاني أكثر بلدان العالم تسجيلا لحالات مصابة بفيروس كورونا، خلف الولايات المتحدة الأمريكية.

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