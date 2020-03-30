بالأسماء.. مدربون ولاعبون يستنجدون باللجنة الأولمبية للعودة إلى مصر

تلقت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الإثنين 5 اخطارات من لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة إلى مصر بعد تعليق حركة الطيران عالميا خوفا من تفشي فيروس كورونا.

كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب قد طالبت جميع الاتحادات بإخطارها بجميع اللاعبين والمدربين العالقين في الخارج خلال الفترة الحالية بسبب تعليق حركة الطيران.

وجاءت الاخطارات الخمس من :

- محمد مصطفى حنيدق مدرب كرة قدم بنادي أبها السعودي وغادر مصر يوم 25 فبراير الماضي

- محمد محمد عبدالمنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي وغادر القاهرة يوم 2 مارس الحالي.

- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي وغادر القاهرة في شهر يناير الماضي.

- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي وغادر القاهرة يوم 15 يناير الماضي.

- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب وجاري التواصل معه للحصول على كافة البيانات الخاصة به.

وتواصل مسئولو اللجنة الأولمبية مع اللاعبين وتم الحصول على البيانات الشخصية وصور جوازات السفر من أجل إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الخطوات الرسمية لإعادتهم في ظل حرص الدولة وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة جميع المصريين العالقين بالخارج إلى البلاد.

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