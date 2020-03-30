بارتوميو: ميسي طلب تخفيض الرواتب.. وفضّلنا التراضي رغم حق النادي القانوني

كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن كواليس عملية التفاوض مع اللاعبين بشأن تخفيض رواتبهم.

وكان ليونيل ميسي قائد برشلونة قد أعلن موافقته وزملائه على تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، لمساعدة النادي على مواجهة الأضرار الناجمة عن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وصرّح بارتوميو لوسائل الإعلام الكتالونية: "ميسي أخبرني منذ اليوم الأول أن تخفيض الأجور يجب أن يحدث".

كما أوضح رئيس برشلونة، أنه بخلاف الاقتطاع من أجورهم، فإن اللاعبين سيتبرعون بـ 2% إضافية حتى يظل العاملين في النادي يتقاضون 100% من رواتبهم.

وكشف بارتوميو: "قادة النادي هم من طلبوا تخفيض رواتب اللاعبين، إنه تصرُف يؤكد التزامهم تجاه برشلونة. أردت الوصول إلى اتفاق بالتراضي، وألا يُفرَض الأمر، رغم أننا قادرين على اتخاذ هذا الإجراء قانونيا، لكننا حرصنا على الوصول إلى اتفاق، فهذا أهم ما يميز برشلونة".

وأتم: "ربما تضايق اللاعبون بسبب أمور قيلت من ناس داخل وخارج النادي، أشخاص لا يعرفون تفاصيل ما يحدث، لكن المفاوضات تمت بواسطة أوسكار جارو، وبواسطتي فقط، ونحن لم نصرح بأي شيء".

ونشر ميسي بيانا مع كل أعضاء الفريق الأول في برشلونة قالوا فيه: "فيما يخص رواتب اللاعبين خلال فترة العزل الحالية، وقبل كل شيء، نرغب في أن نوضح أن نيتنا دوما كانت تخفيض الرواتب التي نتلقاها، لأننا نتفهم الوضع الاستثنائي الحالي".

وواصل "نحن أول من ساعد النادي دوما حينما يطلب مساعدتنا، في عدة مرات قمنا بالأمر كمبادرة منا، كلما احتاجنا نتواجد".

وتابع "ونستغرب كل من حاول تسليط الضوء علينا ليتسبب في ضغط لكي نفعل شيئا كنا سنفعله دائما، في الحقيقة تأخر الاتفاق لبضعة أيام لأننا كنا نبحث سويا عن شكل معين نساعد من خلاله النادي ومن يعملون به في تلك الأوقات الصعبة".

واسترسل "بالنسبة لنا، نعلن تخفيض ٧٠٪ من رواتبنا خلال تلك الفترة وسنساهم أيضا مع النادي لكي نضمن حصول كل الموظفين به على نسبة ١٠٠٪ من رواتبهم خلال تلك الفترة".

وأتم "إن لم نتحدث حتى الآن، فذلك لأن أولويتنا كانت إيجاد حل يساعد كل من تأثر بالأمر وليس النادي فقط، قريبا سنخرج من تلك المحنة سويا".

وجاء ذلك الإعلان من نجم برشلونة بعد عدد من المفاوضات بين النادي ولاعبيه للوصول إلى الشكل النهائي الذي يضمن خروج الجميع من الأزمة.

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