بعد أسبوع من إصابته.. شفاء فاتح تريم من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

فاتح تريم

غادر فاتح تريم المدير الفني لفريق لفريق جالاتاسراي التركي المستشفى بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وتعرض فاتح تريم المدير الفني التاريخي لمنتخب تركيا للإصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع ليتم حجزه في المستشفى.

وبعد تلقيه العلاج تحولت نتائج التحاليل من إيجابية إلى سلبية مع تخلصه من أعراض المرض.

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ليغادر المستشفى اليوم الإثنين مع استمراره في الحجر الصحي المنزلي لفترة أخرى.

المدرب المخضرم البالغ من العمر 66 عاما يتولى تدريب فريق جالاتاسراي منذ عام 2017.

وقاد فاتح تريم منتخب تركيا لتحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل لأول مرة لنصف نهائي كأس الأمم الأوروبية، يورو 2008.

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