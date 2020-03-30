تقرير: ميلان يريد جوتزة مجانا

الإثنين، 30 مارس 2020 - 18:45

كتب : FilGoal

ماريو جوتزه

يسعى نادي ميلان لضم ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

ماريو جوتزة

النادي : بوروسيا دورتموند

صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية ذكرت أن ميلان يراقب وضع جوتزه مع فريقه دورتموند لمحاولة ضمه في الانتقالات المقبلة.

ويتنظر ميلان معرفة موقف دورتموند من جوتزه وهل سيجدد تعاقده بعد نهايته أم لا.

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وينتهي تعاقد جوتزه مع دورتموند بنهاية الموسم الجاري.

وفي حالة استقرار دورتموند على عدم تجديد تعاقد جوتزه سيدخل ميلان بقوة في مفاوضات مع اللاعب الألماني لضمه لصفوفه مجانا.

وفقد جوتزه البالغ من العمر 27 عاما مكانه الأساسي مع دورتموند في ظل تراجع مستواه وتألق كل من جادون سانشو وثورجان هازارد وماركو رويس وجوليان براندت.

جوتزه البالغ من العمر 27 عاما صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين منذ عودته لصفوف دورتموند في 2016 لم يظهر بالمستوى المعروف عنه كذلك يعاني من زيادة في الوزن بشكل ملحوظ بسبب الاضطراب الغذائي.

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