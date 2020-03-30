تقرير: ميلان يريد جوتزة مجانا

يسعى نادي ميلان لضم ماريو جوتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

ماريو جوتزة النادي : بوروسيا دورتموند

صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية ذكرت أن ميلان يراقب وضع جوتزه مع فريقه دورتموند لمحاولة ضمه في الانتقالات المقبلة.

ويتنظر ميلان معرفة موقف دورتموند من جوتزه وهل سيجدد تعاقده بعد نهايته أم لا.

وينتهي تعاقد جوتزه مع دورتموند بنهاية الموسم الجاري.

وفي حالة استقرار دورتموند على عدم تجديد تعاقد جوتزه سيدخل ميلان بقوة في مفاوضات مع اللاعب الألماني لضمه لصفوفه مجانا.

وفقد جوتزه البالغ من العمر 27 عاما مكانه الأساسي مع دورتموند في ظل تراجع مستواه وتألق كل من جادون سانشو وثورجان هازارد وماركو رويس وجوليان براندت.

جوتزه البالغ من العمر 27 عاما صاحب هدف فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 أمام الأرجنتين منذ عودته لصفوف دورتموند في 2016 لم يظهر بالمستوى المعروف عنه كذلك يعاني من زيادة في الوزن بشكل ملحوظ بسبب الاضطراب الغذائي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

اقرأ أيضا

أحمد فتحي يطلب مهلة من الأهلي

راموس.. 15 عاما في ريال مدريد من أجل كل شيء

هل يستكمل الدوري الإنجليزي على طريقة كأس العالم

مورينيو يختار أفضل ١١ لاعبا دربهم في مسيرته

خليك في البيت - آية الشامي ولعبة الأسئلة