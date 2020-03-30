وزير الرياضة: عودة النشاط؟ كل اتحاد سيقرر على حدة والأولوية لصحة المواطن

قال وزير الرياضة أشرف صبحي إن كل اتحاد رياضي سيقرر موعد عودة نشاطه على حدة، مع إبقاء الأولوية لصحة المواطن المصري كما أكد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وتحدث صبحي لإذاعة "أون سبورت إف إم" قائلا: "النشاط الرياضي شأنه شأن بقية الأنشطة في مصر، ومسألة العودة ستكون لكل رياضة على حده، لأن كل لعبة لها شأنها وظروفها الخاصة، وكما كانت تعليمات الرئيس والحكومة المصرية بأن صحة المواطن أولا، والاهتمام بالشأن والمواطن المصري في المقام الأول، وما يسري على كل القطاعات في مصر يسري على الرياضة".

وأردف " مصر تقدم أداء رائعا في التعامل مع فيروس كورونا، والعالم كله متوقف وسيعود من نفس النقطة وموعد استئناف النشاط مرتبط بالحالة العامة لمصر فيما يخص كورونا".

وأكمل صبحي: "هناك 24 رياضي متواجد في الولايات المتحدة وأغلبهم من رياضة السباحة وتم التنسيق اليوم، مع وزارتي الخارجية والطيران، وكذلك السفارة المصرية في واشنطن، بالإضافة إلى ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة، وسيتم ارسال طائرتان لإعادتهم يومي الأثنين والأربعاء المقبل".

وعن ملف استعدادات اللاعبين للأولمبياد التي تم تأجيلها للصيف المقبل قال صبحي "تواصلت اليوم مع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية حيث تم تحديد موعد إقامة الأولمبياد العام المقبل 2021 في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس وهذا يعني اننا سنبدأ الدراسة مع اللجنة الأولمبية والاتحادات لعمل خطط جديدة للإعداد للمشاركة في هذا الحدث، فلدينا 93 متأهلا حتى الآن، وهناك لعبات أخرى تنتظر التصفيات النهائية، والتواصل مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الدولية لمعرفة موعد إقامة هذه التصفيات، ومواصلة تجهيز اللاعبين".

وأضاف وزير الرياضة "اللاعبون المتأهلون للأولمبياد حاليا في فترة توقف أو راحة سلبية لأن الرياضة مجمدة في العالم أجمع ووفقا للإجراءات الاحترازية أؤكد لكل أبناءنا إن مصر خلفكم وهدفنا حمايتكم من أي أخطار خصوصا فيما يتعلق بفيروس كورونا".

وفيما يخص انتخابات اتحاد الكرة اكد اشرف صبحي، أنه يتواصل مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بصفة مستمرة، والانتخابات احد البنود الهامة التي اتت بها اللجنة وحاليا ننتظر تحديد فيفا موعد اقامة الانتخابات في ضوء قانون الرياضة أيضا وذلك قبل انهاء اللجنة عملها بشكل رسمي.

وأتم صبحي عن ملف صيانة أرضية استاد القاهرة: "كاف علق مباريات شهر مارس للمنتخبات وفي مايو المقبل سيكون هناك بطولات الأندية الإفريقية، لهذا لابد من التأكد من الكاف من موعد عودة مباريات الأندية أولا، ولو هناك استئناف بالتأكيد سنؤجل صيانة أرضية استاد القاهرة الدولي، وزراعة بذرة النجيلة الصيفي لفترة أخرى مع الشركة الأجنبية، لاستضافة لقائي الاهلي والزمالك في نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا".

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