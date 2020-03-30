بنزيمة يوجه ضربة موجعة لـ جيرو

الإثنين، 30 مارس 2020 - 17:43

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

لم يتوانى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الحالي، ومنتخب فرنسا السابق، في الهجوم على مهاجم تشيلسي والديوك الحالي، أوليفييه جيرو.

أوليفييه جيرو

النادي : تشيلسي

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

وقال بنزيمة عبر إنستاجرام ردا على سؤال حول رأيه في مهاجم تشيلسي: "لا يمكنك أن تخلط بين سيارة فورمولا وان وسيارة جو – كارت (لعبة سباق مخصصة للأطفال)، وأنا الآن لست عنيفا في تصريحاتي".

وأردف "أعلم أنني سيارة فورمولا وان، الأمر مقبول (في المنتخب) لأنه (جيرو) موجود في مكانه فقط. لكن الأمر مقبول فقط لكنه ليس رائعا".

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وأكمل "أنطوان جريزمان وكيليان مبابي أكثر ظهورا، بينما جيرو يقوم بالعمل القذر، لكن هل يحب الجميع طريقة لعبه؟ لا أعلم".

وسجل جيرو 16 هدفا في 24 مباراة قبل كأس العالم الذي حصده الديوك في 2018، لكن مهاجم أرسنال السابق لم يسجل خلال البطولة.

أما بنزيمة، فهو مستبعد من منتخب فرنسا بسبب اتهامه بابتزاز زميله السابق في الديوك ماثيو فالبوينا، وهو الاتهام الذي لم يُحكم فيه قضائيا حتى الآن.

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