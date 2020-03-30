عمرو جمال يروي لأول مرة مشهد "الاشتباك" من جمهور الأهلي.. "كان معهم كل الحق"

الإثنين، 30 مارس 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

الأهلى والزمالك عمرو جمال

حكى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش لأول مرة تفاصيل لقطته السابقة مع جماهير الأهلي، عندما كان يتولى مارتين يول تدريب الأخير.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

الأهلي

في أغسطس من عام 2016 رحل مارتين يول عن تدريب الأهلي، بعد الخروج من بطولة إفريقيا في دور المجموعات وخسارة نهائي الكأس أمام الزمالك.

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الخروج من إفريقيا ثم الخسارة من الزمالك تسبب في غضب كبير لجماهير الأهلي، والتي تجمعت في إحدى مران الفريق وهتفت ضد اللاعبين، قبل أن يصل الأمر لإصابة عمرو جمال بسبب "شمروخ".. فماذا حدث تحديدا؟

وقال عمرو جمال: "الجمهور وقتها هاجمني من المدرجات وكان معهم كل الحق في تلك الفترة".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لم أكن حاسما في المباريات الأخيرة وقتها ومن بينها مباريات إفريقيا ونهائي الكأس. الجمهور كان له كل الحق وقتها".

وتابع "عندما انتهى المران حدثت بعض المشاحنات بين بعض من الجمهور معي أنا وحسام غالي أثناء خروجنا من الملعب".

وشرح "أحد أفراد الجماهير كان يشعل "شمروخا" قبل أن يُسقطه أرضا، وأثناء حركته على الأرض اصطدمت "الشظايا" بجانبي".

وأكمل حديثه قائلا: "لما أشعر به وقتها ولكن بعد ذلك شعرت بألم في جنبي وأثناء علاجي البسيط، البعض التقطت الصور".

وأردف "كان الجميع في الأهلي ممنوع من الحديث نهائيا في تلك الفترة، ولذلك لم أكن قادرا على الخروج وتفسير حقيقة ما حدث".

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