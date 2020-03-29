شيكابالا: مصطفى فتحي أهم صفقة للزمالك في الفترة المقبلة

الأحد، 29 مارس 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - طنطا

يرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك أن عودة مصطفى فتحي للمشاركة هي أهم صفقة للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

مصطفى فتحي

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك
الدوري المصري

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "مصطفى فتحي هو أهم صفقة لنا".

وأضاف "عودة مصطفى فتحي من الإصابة ستمنح الزمالك قوة كبيرة رفقة نجوم خط الهجوم في الوقت الحالي".

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وأضاف "كان من المفترض أن يشارك مصطفى في الفترة الحالية ولكن الدوري توقف".

وأتم تصريحاته "في وجود مصطفى فتحي مع أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم (أوباما)، وأحمد سيد (زيزو)، ومصطفى محمد، سيكون خط هجوم الزمالك ناري وقوي للغاية".

مصطفى فتحي شارك في 12 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم منذ عودته من الإصابة. صاحب الـ25 عاما لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

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