خليك في البيت – ناجي ولعبة الـ8 أسئلة.. حظ حمدي نوح وهدف الخطيب التاريخي

الأحد، 29 مارس 2020 - 23:04

كتب : أحمد شاكر

أحمد ناجي - لعبة الـ8 أسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

ويقدم FilGoal.com سلسلة جديدة تحت عنوان (لعبة الأسئلة) وضيفنا هذه المرة هو أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي ومصر السابق، ومدرب حراس مرمى سموحة الحالي.

FilGoal.com طرح الأسئلة الثمانية على ناجي، وهكذا جاءت إجاباته...

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أول قميص كرة قدم؟

قميص مدرستي، كان رقم 1، مدرسة عزيز المصري الإعدادية بكفر الدوار

أول مرة في الاستاد؟

كلاعب كنت مع فريقي غزل كفر الدوار بملعب كفر الدوري، عمري وقتها كان 15 عاما تقريبا.

أما كمتفرج، فكان استاد الإسكندرية مع والدي، ذهبنا لمشاهدة مباراة الاتحاد والسويس، موسم 1977 تقريبا.

أقوى مهاجم واجهته؟

حمدي نوح لاعب إيسكو والمقاولون العرب، كان لاعبا كبيرا ومحظوظا أمامي، كان دايما بيحط فيا اجوال.

مثلك الأعلى قبل الشهرة؟

كابتن إكرامي

أفضل هدف في تاريخ مصر؟

هدف الخطيب في مرمى إيسكو من على خط المرمى.

أحرف لاعب في تاريخ مصر؟

محمود الخطيب من غير تفكير.

أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر؟

قديما عبد الجليل حميدة حارس الأهلي في الستينيات، وأيضا براسكوس اليوناني المصري حارس الزمالك.

أما في الجيل الجديد، فعصام الحضري.

هل تتوقع عودة الرياضة قريبا؟

لازم ترجع، كرة القدم صناعة وليست لعبة، أعتقد ستعود.

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