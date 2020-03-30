اتحاد ألعاب القوى الدولي يدعم موعد أولمبياد طوكيو الجديد ويؤجل بطولة العالم إلى 2022

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى دعمه للموعد الجديد من أولمبياد طوكيو رغم تعارضه مع بطولة العالم، وقرر تأجيلها لمدة عام لتقام في 2022.

وكانت اللجنة الدولية الأولمبية قد أعلنت إقامة أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، بعد تأجيلها لمخاوف من وباء فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الدولي لألعاب القوى بيان رسمي أعلن فيه دعمه لموعد إقامة أولمبياد طوكيو في عام 2021 والتي إعلانها اليوم الإثنين.

وأشار الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى أن الموعد الجديد يمنح الرياضيين الوقت الذي يحتاجونه من أجل العودة للتدريبات والمنافسة.

وأضاف البيان أن الفترة الحالية تحتاج إلى المرونة والحلول الوسط من الجميع.

وبناء على ذلك يعمل الاتحاد الدولي مع منظمي بطولة العالم المقرر إقامتها في ولاية أوريجون الأمريكية لتواريخ جديدة عام 2022 بعد تأجيلها لمدة عام.

وتوجه الاتحاد الدولية بالشكر للجنة تنظيم بطولة العالم بسبب تعاونهم واستعدادهم لجميع الخيارات.

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