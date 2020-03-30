خليك في البيت - أنس أسامة ولعبة الأسئلة.. مباراة لا تنسى تغيرت نتيجتها في ثانيتين وحب متابعة التنس

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

وهذه المرة مع أنس أسامة نجم فريق الزمالك لكرة السلة ومنتخب مصر.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

- أصعب لاعب واجهته؟

واجهت الكثير من اللاعبين على أعلى مستوى في أمريكا، لكن أصعب لاعب كان زميلي في الجامعة (مونترازل هاريل) وهو يلعب حاليا في دوري المحترفين الأمريكي، كان عليّ مواجهته يوميا في التدريبات.

- لاعب تطمئن لوجوده في فريقك؟

من الصعب اختيار لاعب محدد، كل لاعب في الفريق له مهام مختلفة، لكن اطمئن مع بعض اللاعبين الذين يبذلون كل طاقتهم في المباراة بغض النظر عن الأداء الفني مثل عمر هشام لأنه مقاتل.

- إذا كنت بطلا للعبة بخلاف كرة السلة فماذا ستكون؟

لعبت أكثر من رياضة وأنا صغير لكن لم أتعلق سوى بكرة السلة، الرياضة الوحيدة التي أحرص على مشاهدتها هي التنس وإن عاد بي الزمن لحاولت ممارستها.

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

المواقف كثيرة جدا في الحقيقة، لكن تأهل كأس العالم مع المنتخب الوطني بعد غياب 20 عاما أبرزهم خاصة أن عمري كان 18 سنة.

الموقف الآخر هو التتويج بلقب الدوري مع الزمالك بعد أول عام بعد عودتي من أمريكا.

- مباراة لا تنساها والسبب؟

مباراة كانت في أمريكا انتهت بخسارة فريقي، يمكن أن اعتبرها من أصعب النهائيات في تاريخي، كنا متقدمين بفارق 5 نقاط ومتبقي أقل من ثانيتين، رغم ذلك خسرنا وكان موقف صادم لكن في الحقيقة تعلمت منه الكثير.

- هل تشجع كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل عالميا؟

منذ صغري وأنا أحب بايرن ميونيخ.

- اختر أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا؟

روجر فيدرير (تنس) - آرين روبن (كرة قدم) - كوبي براينت (كرة سلة) - تايجر وودز (جولف) - فلويد مايويذر (ملاكمة).

- اختر أفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا؟

كرم جابر (مصارعة) - محمد أبو تريكة، حسام حسن (كرة قدم) - أحمد الأحمر (كرة يد) - مدحت وردة (كرة سلة).

- العمل الفني المفضل لك؟

Hit man’s body guard

Hateful eight

Pursuit of happiness

- فنان لا تفوت أي عمل له؟

ويل سميث وصامويل جاكسون

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