رسميا - اللجنة الأولمبية الدولية تعلن الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو

الإثنين، 30 مارس 2020 - 14:18

كتب : محمد سمير

طوكيو 2020

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان رسمي الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وتقرر انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021، أما دورة الألعاب البارالمبية ففي الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر من العام نفسه.

وتم اتخاذ القرار بتأجيل أولمبياد طوكيو عام 2020 بسبب المخاطر الصحية بانتشار فيروس كورونا.

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وأوضح البيان أنه تم الاجتماع القيادات الرئيسية عبر الفيديو اليوم الإثنين وانضم إليهم توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشار البيان إلى موافقة رئيس لجنة طوكيو 2020 وحاكم طوكيو ووزير الأولمبياد في اليابان على الجدول الزمني الجديد.

وكان قرار التأجيل قد اتخذ لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين، وحماية مصالح الرياضيين والألعاب الأولمبية.

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