قمر: سأعتزل بقميص الاتحاد.. ووجهتي تغيرت من الأهلي للزمالك لسببين

أعلن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري أنه سينهي مسيرته مع كرة القدم بقميص فريقه الحالي.

خالد قمر النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

قال قمر عبر قناة النهار: "عقدي مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولكن قمت بتجديده لموسمين إضافيين، فالاتحاد هذا الموسم لا يقل عن الأهلي والزمالك".

وأضاف "سيكون من الصعب الانتقال لفريق آخر تربطني علاقة قوية بإدارة النادي وجماهير الاتحاد، لذا قررت الاعتزال بصفوفه، لأنني سعيد والأمور مستقرة داخل النادي".

وأشار "الزمالك أعارني 3 مرات، لا أريد تكرار التجربة، كان من الممكن الاستمرار في الزمالك حتى الاعتزال، ومسؤولو النادي تمسكوا بي، ولكن رحلت عنه 3 مرات لشعوري بأنني لن أشارك في المباريات بانتظام".

وشدد "لن أندم يوما ما على اللعب للزمالك".

ولفت خالد قمر "لقد وقعت للأهلي، وتقاضيت أموالا، ولكن وزير الداخلية تدخل حينها في الأمر، وتقرر انتقالي مع معروف يوسف وأحمد دويدار ورضا العزب إلى الزمالك".

وأوضح "كما أنني رأيت أن فرصتي أفضل وأسهل في الزمالك للاحتفاظ بمكاني في المنتخب، حيث كان الأهلي يضم حينها عمرو جمال وعماد متعب ولاعبين آخرين في خط الهجوم".

وأتم تصريحاته "كما أن مفاوضات الأهلي لم تكن جدية، لقد وقعت وحصلت على شيك بأموال، ثم لم يتحدث معي أحد لمدة شهر، بينما تدخل الزمالك 4 مرات للتفاوض مع مسؤولي اتحاد الشرطة".

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