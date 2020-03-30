تقرير: يويفا ينوي إنهاء الموسم الأوروبي في أغسطس

يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تقديم بعض التنازلات من أجل إنهاء الموسم الحالي في أغسطس لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة انتشار فيروس كورونا.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي بأغلب دول العالم بعد أسبوع من شهر مارس الجاري.

وكشفت صحيفة ذا تايمز عن تخطيط يويفا لإنهاء الموسم الجاري في أغسطس مع إيجاد بعض الحلول لضغط المباريات للحدث من الآثار المترتبة على الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن تأجيل بطولتي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية طوكيو سيساعد في إيجاد الحلول من قبل يويفا.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع لمناقشة كيفية تنفيذ التعديلات لختام الموسم في أغسطس.

وأوضح التقرير أن أحد الاقتراحات المقدمة تشير إلى تقليل فترات الراحة الدولية من أجل المنتخبات لتمهيد الطريق لجدول أكثر كثافة في الدوريات الأوروبية.

وكان من المفترض أن ينتهي الموسم الكروي في أوروبا بنهاية شهر مايو لكن من المستحيل تنفيذ ذلك في ظل توقعات بتوقف المسابقات طوال شهر أبريل.

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