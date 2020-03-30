الإسماعيلي لـ في الجول: موقف الموسم الكروي يحسم مستقبل جوميز بشكل كبير

قال محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات في نادي الإسماعيلي إن فريقه يحق له إقالة ديديه جوميز مدرب الفريق بعد ٦ أشهر من توليه المهمة دون عواقب وفقا لبنود التعاقد بينهما، مشيرا إلى أن مستقبل الموسم الحالي سيحسم مصيره بشكل كبير. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خلف قائلا: "التعاقد مع جوميز مستمر حتى موسم ونصف، منذ شهر يناير الماضي".

وواصل "يحق للإسماعيلي وفقا لبنود التعاقد، أن ينهي عقد المدرب بعد ٦ أشهر في حالة رغب بذلك وبدون عواقب".

وأكمل "الاستقرار على الرؤية تجاه الموسم الكروي الحالي ما بين استكماله أو إلغائه سيساهم بشكل كبير في تقييم إدارة النادي لموقف المدرب والاستقرار على بقائه أو رحيله".

وأتم "حتى اتضاح الرؤية، جوميز مستمر في قيادة الفريق".

ديديه جوميز تولى تدريب الإسماعيلي في شهر يناير الماضي، وقاد الفريق في ٦ مباريات في الدوري المصري فاز مرتين وتعادل مرتين وخسر مرتين، ومباراة في كأس مصر ضمن منافسات دور الـ١٦ وخسر بنتيجة ١-٠ من بيراميدز.

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