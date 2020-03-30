اتحاد الكرة: استقالة الغندور مثل مبادرة البدري بالتنازل عن ربع راتبه

الإثنين، 30 مارس 2020 - 11:38

كتب : FilGoal

جمال الغندور - عمرو الجنايني

فسر وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من منصبه.

صرح العطار خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس "جمال الغندور قرر الاستقالة بسبب توقف النشاط الرياضي وعدم اتضاح الرؤية لاستئنافه بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "لقد أبلغنا الغندور بتعليمات الدولة التي تمنع أي تجمعات للحد من انتشار الفيروس، واقتنع رئيس لجنة الحكام بعدم جدوى استمراره، وهو ما نقله لعضو اللجنة الخماسية محمد فضل خلال جلسة بينهما".

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وتابع المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "استقالة الغندور مبادرة مثل تنازل حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن 25% من راتبه".

وأكد استقالة الغندور ليس لها علاقة بمستحقات الحكام حيث تم توقيع الشيكات قبل تقدمه بالاستقالة، لقد أرسلت نص الاستقالة للغندور عبر "واتس آب" ولم يعترض عليها".

وبشأن التشكيك في سماعات الفار التي تم استخدامها في مباريات الدوري المصري، رد وليد العطار "تصريحات الحكم سعيد حمزة حماس زائد، كيف يقول إن سماعات الفار لا تعمل وقد لجأ إليها في 4 حالات؟".

وأوضح في ختام تصريحاته "هناك مشكلة تقنية في السماعات تتمثل في وجود تشويش لأنها نسخة غير حديثة فقط لا غير".

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