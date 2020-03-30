صدقي: حسن شحاتة اتفق مع مسؤول على قيادة المنتخب قبل تعيين اللجنة الخماسية

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عن اتفاق حسن شحاتة على تدريب منتخب مصر قبل إسناد المسؤولية للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري.

قال صدقي خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس: "لقد اتفق حسن شحاتة مع أحد المسؤولين على تدريب المنتخب قبل تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة".

وأوضح المدير الفني لسموحة أن هذا الاتفاق كان أثناء تولي ثروت سويلم مهمة إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت.

وأضاف "لقد تحدث معي شحاتة عن تشكيل الجهاز، وقرر الاستعانة بي في منصب المدرب العام، ومعنا محمد شوقي وأحمد حسن في منصب إداري وكذلك عصام الحضري".

وتابع "لقد أراد أحمد حسن تولي منصب فني، ولكن عندما علم بتواجدي ضمن الجهاز، رفض أن يكون مدربا مساعدا، ووافق على العمل كمدير للمنتخب".

وتابع مدرب سموحة "حسن شحاتة تعرض للظلم لوضعه في ترشيحات مع مدربين آخرين".

وأردف حمادة صدقي "إما يتم إسناد المسؤولية لحسن شحاتة مباشرة أو عدم ترشيحه من الأساس، وذلك تقديرا لتاريخه وإنجازاته مع المنتخب".

وبسؤاله عن مغامرة حسن شحاتة بما حققه من إنجازات والعمل في ظروف مختلفة مع الجيل الحالي للمنتخب، رد صدقي في ختام تصريحاته "لكل مدرب كبير تطلعات وطموحات جديدة، هل تريدون أن يجلس حسن شحاتة في منزله؟!".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

تطور مهم في ملف تجديد فتحي مع الأهلي

كيف يفكر عاشور بعد مطالبة الأهلي باعتزاله

عمرو جمال يروي كواليس "الاشتباك" مع جمهور الأهلي وإصابته

شيكابالا ينهال بالإشادة على مصطفى فتتحي

أحمد ناجي ولعبة الـ8 أسئلة