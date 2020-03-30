صدقي: حسن شحاتة اتفق مع مسؤول على قيادة المنتخب قبل تعيين اللجنة الخماسية

الإثنين، 30 مارس 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

حسن شحاتة - حسام البدري

كشف حمادة صدقي المدير الفني لسموحة عن اتفاق حسن شحاتة على تدريب منتخب مصر قبل إسناد المسؤولية للجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري.

قال صدقي خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس: "لقد اتفق حسن شحاتة مع أحد المسؤولين على تدريب المنتخب قبل تعيين اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة".

وأوضح المدير الفني لسموحة أن هذا الاتفاق كان أثناء تولي ثروت سويلم مهمة إدارة اتحاد الكرة بشكل مؤقت.

أخبار متعلقة
ناجي: الشناوي رقم واحد في مصر.. لا يجلس احتياطيا لأي حارس مصطفى فتحي: مراكز الآشعة في مصر ضعيفة ولا تساعد اللاعبين الإسماعيلي: لن نتحدث الآن عن سوق الانتقالات.. لا رؤية واضحة للنشاط في مصر كتاب في البيت – أنا دروجبا (7).. رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا.. وتوحيد الأفيال

وأضاف "لقد تحدث معي شحاتة عن تشكيل الجهاز، وقرر الاستعانة بي في منصب المدرب العام، ومعنا محمد شوقي وأحمد حسن في منصب إداري وكذلك عصام الحضري".

وتابع "لقد أراد أحمد حسن تولي منصب فني، ولكن عندما علم بتواجدي ضمن الجهاز، رفض أن يكون مدربا مساعدا، ووافق على العمل كمدير للمنتخب".

وتابع مدرب سموحة "حسن شحاتة تعرض للظلم لوضعه في ترشيحات مع مدربين آخرين".

وأردف حمادة صدقي "إما يتم إسناد المسؤولية لحسن شحاتة مباشرة أو عدم ترشيحه من الأساس، وذلك تقديرا لتاريخه وإنجازاته مع المنتخب".

وبسؤاله عن مغامرة حسن شحاتة بما حققه من إنجازات والعمل في ظروف مختلفة مع الجيل الحالي للمنتخب، رد صدقي في ختام تصريحاته "لكل مدرب كبير تطلعات وطموحات جديدة، هل تريدون أن يجلس حسن شحاتة في منزله؟!".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

تطور مهم في ملف تجديد فتحي مع الأهلي

كيف يفكر عاشور بعد مطالبة الأهلي باعتزاله

عمرو جمال يروي كواليس "الاشتباك" مع جمهور الأهلي وإصابته

شيكابالا ينهال بالإشادة على مصطفى فتتحي

أحمد ناجي ولعبة الـ8 أسئلة

مصر منتخب مصر حسن شحاتة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: يويفا ينوي إنهاء الموسم الأوروبي في أغسطس 42 دقيقة | أوروبا
قمر: سأعتزل بقميص الاتحاد.. ووجهتي تغيرت من الأهلي للزمالك لسببين ساعة | الدوري المصري
الإسماعيلي لـ في الجول: موقف الموسم الكروي يحسم مستقبل جوميز بشكل كبير ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: استقالة الغندور مثل مبادرة البدري بالتنازل عن ربع راتبه ساعة | الدوري المصري
صدقي: حسن شحاتة اتفق مع مسؤول على قيادة المنتخب قبل تعيين اللجنة الخماسية 2 ساعة | مصر
نادي المدينة المنورة لـ في الجول: مدرب الحراس المصاب بكورونا خرج من الحجر الصحي 2 ساعة | مصر
اتحاد الكرة: إجراءات الزمالك سليمة في توثيق عقد كهربا.. عقوبتان في انتظار اللاعب حال إدانته 2 ساعة | الدوري المصري
وزير الرياضة: دعمنا الأندية لتفادي تسريح العاملين.. وتحركنا لإعادة 24 سباحا من أمريكا 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك