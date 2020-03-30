نادي المدينة المنورة لـ في الجول: مدرب الحراس المصاب بكورونا خرج من الحجر الصحي

قال صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة إن وليد عبد الله مدرب حراس مرمى فريقه قد خرج من المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وذلك بعدما تحولت نتيجة التحاليل إلى سلبية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح صلاح قائلا: "خرج وليد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق من مستشفى إسنا، من الحجر الصحي بعد أسبوعين، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "زوجته خرجت قبله منذ أيام من المستشفى".

وواصل "وليد خضع لبعض الفحوصات والتحاليل منذ يومين وكانت النتيجة سلبية وخرج صباح الإثنين".

وتابع "سيخضع بعد ذلك لفترة من العزل المنزلي".

وأتم "مجلس الإدارة قام بتعقيم النادي وغرف خلع الملابس والقاعات".

عبد الله دكتور جامعي بكلية الفنون الجميلة، وحارس مرمى سابق لعدد من الفرق.

ولم يحضر عبد الله لمقر النادي في آخر 10 أيام قبل إصابته بسبب وجوده في مؤتمر جامعي بحسب مدير الكرة في نادي المدينة المنورة.

وسجلت مصر حتى الآن ٦٠٩ حالة إصابة بفيروس كورونا بجانب ٤٠ حالة وفاة و١٣٢ حالة شفاء.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

تطور مهم في ملف تجديد فتحي مع الأهلي

كيف يفكر عاشور بعد مطالبة الأهلي باعتزاله

عمرو جمال يروي كواليس "الاشتباك" مع جمهور الأهلي وإصابته

شيكابالا ينهال بالإشادة على مصطفى فتتحي

أحمد ناجي ولعبة الـ8 أسئلة