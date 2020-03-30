اتحاد الكرة: إجراءات الزمالك سليمة في توثيق عقد كهربا.. عقوبتان في انتظار اللاعب حال إدانته

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن إجراءات نادي الزمالك سليمة بشأن توثيق عقد لاعبه السابق محمود عبد المنعم كهربا.

قال العطار خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس: "لقد فسخ كهربا تعاقده الجديد مع الزمالك بداعي الاعتراض على بنوده، وأن التعاقد تم توقيعه منذ فترة طويلة".

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة "إجراءات الزمالك سليمة في توثيق العقد، موقف كهربا مثل عصام الحضري وحمدي النقاز، التفاصيل تبدو متشابهة بخصوص اللجوء لنفس المادة في لوائح الاتحاد الدولي".

وأشار "اتحاد الكرة ليس طرفا في القضية، ولم يرسل البطاقة الدولية لكهربا للنادي البرتغالي، ثم اعترض اللاعب على قرار اتحاد الكرة، وطلب هو وناديه (آفيش) بطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي، ليسمح له باللعب في البرتغال".

وأوضح وليد العطار "كهربا يلعب حاليا في الأهلي ببطاقة عادية".

ولفت "الزمالك يرى أن الأهلي حرض اللاعب، من حق الزمالك سرد أي أسباب في دعواه".

واستطرد "اللائحة تنص على إيقاف وغرامة للاعب إذا فسخ تعاقده بشكل خاطئ أو لأسباب لا تجوز له وفقا للائحة، سيتم تبادل المذكرات والاستماع للأقوال، وسيمنح الاتحاد الدولي مهلة لكل الأطراف للرد وتبادل الدفوع".

وأتم وليد العطار تصريحاته "لجوء اللاعبين لفسخ عقودهم خطوة غير مقبولة، فهي لا تحدث في أوروبا، لكن في مصر يبدو أن هناك من يوجه اللاعبين لاستغلال المادة 17 في لوائح الاتحاد الدولي، والتي تنص على فسخ التعاقد وفقا لشروط عادلة مثل عدم صرف مستحقات اللاعب بانتظام".

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