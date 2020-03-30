وزير الرياضة: دعمنا الأندية لتفادي تسريح العاملين.. وتحركنا لإعادة 24 سباحا من أمريكا

الإثنين، 30 مارس 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - ندوة معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة دعمت الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة بمبالغ مالية كبيرة لتفادي تسريح العاملين، كما أشار إلى المساهمة في عودة ٢٤ لاعبا بمنتخب السباحة إلى مصر من أمريكا.

وصرح صبحي عبر قناة "سي بي سي": "دعمنا خلال الفترة الماضية الاتحادات الرياضية وكذلك الأندية بمبالغ مالية كبيرة، في الطبيعي أن الدعم يصرف على مرتين، ولكن سرعنا الدعم للظروف الاقتصادية الحالية، لتفادي تسريح العاملين".

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وأشار "صرفنا مبالغ كبيرة على عدد من الأندية وهناك تواصل مع مسؤوليها وتطرقنا لأن فترة التوقف أسبوعين، لا نريد حالات الاستغناء عن أحد".

وواصل "نسقنا مع وزارتي الطيران والخارجية وكذلك السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة 24 لاعبا بمنتخب السباحة، كانوا يخوضون معسكرات ودورات تدريب استعدادا لأولمبياد طوكيو، التي تأجلت لعام كامل بسبب فيروس كورونا".

وأكمل "هناك اتصالات مستمرة مع مختلف الجهات المسؤولة وكذلك الاتحادات واللجنة الأولمبية لحصر عدد اللاعبين المتواجدين خارج البلاد، والعمل على إعادتهم إلى مصر سالمين، في رسالة اطمئنان لأولياء أمورهم".

وأتم "تأهل 93 لاعبا للدورة الأولمبية، وكانوا ينفذون برنامجهم من خلال الوزارة أو اللجنة الأولمبية أو الرعاة، وحاليا يمرون بنفس الظروف التي يعيشها لاعبو العالم في ظل توقف النشاط عالميا".

وتسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" في تأجيل أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ للعام المقبل، بجانب توقف المسابقات الرياضية في العالم أجمع.

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