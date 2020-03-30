ميدو: موقف الأهلي مع عاشور لا يعيبه.. وتأجيل الأولمبياد يخدمه مع رمضان صبحي

تحدث أحمد حسام ميدو عن رباعي الأهلي الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

حسام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

قال ميدو عبر قناة TEN "الموقف مختلف تماما بين أحمد فتحي وحسام عاشور، لأن فتحي أساسي ويعتمد عليه المدير الفني في معظم المباريات، أما عاشور بعيد منذ فترة".

وأضاف المدير الفني السابق للمقاصة "كل لاعبي العالم يمر وقت عليهم ويكونوا أمام اتخاذ القرار، هل قادر على الأداء في مستوى عال أم الاعتزال أم خطوة للوراء للعب في ناد أقل مستوى لتضمن المشاركة لآخر يوم لك حتى الاعتزال".

وتابع "هناك أمثلة عديدة مثل واين روني، وكذلك مجدي عبد الغني لعب للمريخ والمقاولون العرب، وأيضا محمود فتح الله والتوأم".

وبسؤاله هل تأخرت إدارة الأهلي في حسم التجديد لفتحي، رد ميدو "لننتبه.. ما زلنا في منتصف الموسم، إلا أن مدرسة تجديد التعاقدات في مصر تميل دائما للتأخير، في أوروبا لا تدخل الأندية مع لاعبيها في المنطقة الحمراء".

وأوضح "أي قبل موسم ونصف من انتهاء العقود، بل تحاول التجديد مبكرا لأن اللاعب في آخر ستة أشهر يتحكم في الأمور وليس النادي، لأن الفيفا يسمح له بالتوقيع لناد آخر".

وتابع ميدو "في مصر، تؤجل الأندية هذه المرحلة، وتتخيل كلما تأخرت كلما نجحت في حصار اللاعب بالعكس، اللاعب يتحكم خاصة إذا كان لاعبا مميزا وأساسيا ودوليا ويسوق المفاوضات".

وأشار "أعتقد أن فتحي لديه نية لإنهاء مسيرته في الأهلي، لقد رفض أكثر من فرصة سابقة للانتقال لأندية أخرى وفضل البقاء، إنه لاعب كبير وأي مكان سيستفيد منه، كذلك الأهلي لديه نية للاحتفاظ به".

وأوضح "بالتأكيد لدى إدارة الأهلي مبدأ بأنها لا تريد كسر سقف الرواتب، بينما يريد أحمد فتحي تحقيق أقصى استفادة مادية ممكنة".

وانتقل ميدو للحديث عن حسام عاشور، مؤكدا "لا يمكن أن نعيب على الأهلي أنه قرر الاستغناء عن عاشور بنهاية الموسم".

وواصل "نصيحتي لعاشور، احذر أن تنسى تاريخا أو إنجازا مع الأهلي لأي سبب من الأسباب، لأن ذلك هو من يبقى لك ولأولادك، فالتاريخ أهم من أي أموال تحققها في ناد آخر، عندما يكون اللاعب في نهاية مسيرته قد يخطئ ويخسر بداعي الاندفاع والحماس".

وتابع "أما شريف إكرامي قرأ المشهد مبكرا، فهو ذكي جدا، ونضج كثيرا في السنوات الأخيرة على مستوى الشخصية والثقافة، وعلم أنه لا توجد نية لعدم التجديد له، لذا أعلن مسبقا قراره بالرحيل، موقفه سهل لم توجد مساومة وبالتأكيد اتفق مع ناد آخر في الموسمين القادمين قبل أن يتخذ أي خطوة".

وبخصوص رمضان صبحي المعار لنهاية الموسم الجاري، قال ميدو "تأجيل الأولمبياد في مصلحة الأهلي بشأن فرصه في ضم رمضان سواء على سبيل الإعارة أو الشراء".

وبرر ميدو اعتقاده موضحا "مشاركة رمضان صبحي في دورة الألعاب وظهوره بمستوى مثل كأس الأمم تحت 23 سنة، لكان صعبا أو مستحيلا على الأهلي أن يشتري رمضان لأن سعره حينها سيتجاوز 15 مليون إسترليني، فهو مبلغ ضخم لا يقدر أي ناد في مصر عليه".

وأتم تصريحاته "أما التأجيل فقد يدفع نادي هدرسفيلد لتجديد إعارة رمضان لموسم آخر وبمبلغ أقل".

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