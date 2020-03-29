أجيري يواجه كورونا بالرقص والغناء مع زوجته

لا يواجه خافيير أجيري المدير الفني لـ ليجانيس، صعوبات كبيرة في التعامل مع الحجر الصحي الذي يخضع له في منزله.

أجيري ملتزم لمنزله في العاصمة الإسبانية مدريد منذ حوالي أسبوعين، تنفيذا لتعليمات ناديه ووزارة الصحة، لمواجهة فيروس كورونا المتفشي.

وصرّح أجيري لوكالة الأنباء الإسبانية: "أتعامل مع الحجر الصحي بكثير من المرح بسبب زوجتي التي تحب الرقص والغناء كثيرا".

وأضاف المدرب السابق لمنتخب مصر: "نمارس الرياضة لبعض الوقت، ثم نبدأ الرقص، ونغني أيضا لو استطعنا، بعدها أقرأ شيئا، وأشاهد التلفاز، وأعمل على حاسوبي، لكني لا أقوم بشيء غير اعتيادي".

وأضاف الرجل المكسيكي: "أخرج إلى الشرفة في الثامنة مساءً لأصفق بحماس شديد لكل هؤلاء الأبطال الذين يقاتلون هذا الوباء".

واعترف أن وقت الفراغ الطويل سمح له بالاهتمام بهوايات أخرى غير كرة القدم: "أحب السينما للغاية، خصوصا فيلم "باراسايت" لأنه مختلف، ويتطرق لمواضيع متعددة، أعجبني قبل أن يفوز بالأوسكار حتى، إنه فيلم يستحوذ على انتباهك".

وواصل: "أعترف أنني لا أشاهد الكثير مباريات الماضي. هناك مباريات مهمة أو أسطورية، أو تاريخية، لكن مؤخرا لم أشاهد كثيرا. أما مبارياتي أنا فأشاهدها بالطبع، كنت أشاهدها بكثير من الحماس، لكن مع مرور الوقت صرت أحفظها عن ظهر قلب، ولذا لم أعد أشاهد مبارياتي لأني شاهدتها جميعا بالفعل".

وتحوّل أجيري للحديث عن بلاده: "المكسيك خلف إسبانيا بعض الشيء في الجدول الزمني للفيروس، أظن أنه سيزداد قوة في الأيام المقبلة. هناك بعض الحالات بالفعل، لكنه رقم قليل بالمقارنة مع عدد السكان الكبير في المكسيك".

وأكمل: "أتواصل يوميا مع أبنائي في المكسيك، إنهم معزولين في منازلهم، وعائلة زوجي بخير أيضا".

وأتم: "أتمنى أن يتحلى المكسيكيون بكثير من القوة والصبر لأنهم سيحتاجون إلى ذلك. البقاء في المنزل هو أفضل ما يمكنهم فعله، حتى يمر هذا الوباء وألا يتفشى".

أجيري (61 عاما) يتولى تدريب ليجانيس منذ نوفمبر الماضي، وقاده للفوز في 7 من أصل 19 مباريات أشرف على تدريبه خلالها.

ووصل إجمالي الحالات المصابة بـ كورونا في إسبانيا إلى 78799، فيما توفي 6606 شخصا.

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