بعد 14 عاما.. الكشف عن سبب عدم مشاركة ميسي في الخروج أمام ألمانيا 2006

بعد 14 عاما من تاريخ المباراة، أخيرا تم الكشف عن سبب عدم الدفع بليونيل ميسي مع الأرجنتين أمام ألمانيا في ربع نهائي كأس العالم 2006.

الأرجنتين وألمانيا تعادلا بهدف لكل فريق في تلك المباراة، قبل أن تتأهل ألمانيا بركلات الترجيح بعد الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وظل ميسي على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، إذ قرر خوسيه بيكرمان مدرب الأرجنيتن وقتها، الدفع بـ ليوناردو فرانكو الحارس البديل أولا بدلا من روبيرتو أبونداندزييري المصاب. ثم شارك إستيبان كامبياسو بدلا من خوان رامون ريكيلمي، وأخيرا شارك خوان كروز بدلا من هيرنان كريسبو في الدقيقة الـ81.

ليوناردو كوفري لاعب الأرجنتين في تلك البطولة كشف أخيرا السبب الحقيقي لعدم مشاركة ميسي، بعد سنوات من انتقاد الجماهير لبيكرمان.

وقال كوفري في تصريحات لقناة " TNT" الأرجنتينية: "ليونيل ميسي كان مصابا. بل كان لا يستطيع الركض أصلا، ولذلك لم يشارك في تلك المباراة".

وأضاف "كان بإمكان بيكرمان إخطار الشعب بذلك لأنهم كادوا يقتلوه لأجل ذلك، لكنه رفض اختلاق الأعذار بعد توديع المونديال".

كوفري أكمل "بيكرمان دفع بـ خوان كروز وقتها بعدما سجلت ألمانيا التعادل. أمر طبيعي جدا أن تدفع بمهاجم طويل القامة في الدقائق الأخيرة بعدما تلقيت هدف التعادل من أجل الكرات الهوائية. الآن وقد أصبحت مدربا أدرك أن هذا هو الصحيح".

وواصل "لو كنت مدربا لفعلت نفس الأمر في ظل إصابة ميسي. بالنسبة لي خوسيه بيكرمان هو أفضل مدرب على الإطلاق".

ليونيل ميسي كان بعمر الـ18 عاما وقت كأس العالم 2006 في ألمانيا. موهبة برشلونة الصاعدة حينها، سجل هدفا في ثلاث مباريات خاضها مع راقصي التانجو في البطولة.

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