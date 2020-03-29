المصري لـ في الجول: لم نناقش قرار تخفيض عقود اللاعبين.. تركيزنا على عبور الأزمة أولا

الأحد، 29 مارس 2020 - 17:19

كتب : أيمن عيد

عبد الظاهر السقا

أوضح عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري، الموقف الحالي واحتمالية تقليق مستحقات لاعبي الفريق في ظل توقف النشاط الرياضي.

وقال السقا في تصريحات لـFilGoal.com: "الوضع الحالي صعب على جميع عناصر كرة القدم والكل سيتضرر، الخسائر ستكون قاسية على الجميع".

وأضاف "مصير الدورى ما زال مجهولا والقرار ليس بيد اتحاد الكرة. تركيز الجميع الآن على يفية عبور تلك الفترة الصعبة التي نواجه فيها انتشار فيروس كورونا، وأعتقد أن الجميع أصبح على دراية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية".

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السقا أتبع "الالتزام سيكون سلاحنا لمواجهة تلك المخاطر التي تهدد حياتنا، وهذا هو الأهم بالوقت الحالي".

المدير الرياضي واصل "لم نتخذ أي إجراء بشأن مستحقات اللاعبين، سواء التخفيض أو خصم نسبة معينة، ولا يمكن التطرق لهذه الجزئية في الوقت الحالي، لأن اتخاذ أي إجراء بشأن مستحقات اللاعبين في هذا التوقيت سيكون ظالما لهم".

وأوضح "أدرس الموقف الرياضي والمالي مع إدارة المصري تحسبا لاتخاذ أي قرار بخصوص مصير الموسم الكروي، ونعمل أيضا على مشروعنا الكبير بشأن مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة بعد هدوء الأوضاع".

وأتم "أتواصل مع مسؤولي الأندية ومديرين الكرة، وقمنا بعمل مجموعة (Group WhatsApp)، و كلنا ندرس الوضع الحالي بشكل جماعي لنخرج بقرار واتجاه يطبق في جميع الأندية في حال تحديد مصير الدوري.

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