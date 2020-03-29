كرة يد - ثنائي يد الأهلي يطير إلى تونس في ظل توقف النشاط

الأحد، 29 مارس 2020 - 16:20

كتب : FilGoal

إسكندر زايد - كرة يد - الأهلي

غادر الثنائي التونسي يوسف معرف وإسكندر زايد لاعبا الأهلي لكرة اليد مطار القاهرة متجهين إلى بلادهما بسبب توقف النشاط الرياضي.

ويتوقف النشاط الرياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 650 ألف حالة في العالم.

ونشر يوسف معرف صورة تجمعه بزميله إسكندر زايد بمطار القاهرة بعد تواصل السفارة التونسية مع المقيمين في مصر للعودة إلى بلادهم.

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وكان الأهلي قد أعلن موافقته أيضا على طلب علي معلول ظهير أيسر فريق كرة القدم بالعودة إلى تونس بالتنسيق مع سفارة بلاده في مصر.

ومن المقرر أن يعود محترفو الأهلي إلى مصر مجددا بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد استئناف النشاط من جديد.

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