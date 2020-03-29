وزير الرياضة يبحث مع 3 وزارات إجراءات إعادة اللاعبين المصريين الموجودين بالخارج

يبحث وزير الرياضة أشرف صبحي إجراءات إعادة اللاعبين المصريين الموجودين بالخارج، والذين تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران الدولية خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتضمنة تعليق حركة الطيران الدولى ، وفى إطار متابعة أوضاع اللاعبين المصريين المتواجدين بالخارج والذى تعذر عودتهم إلى مصر بسبب تعليق حركة الطيران، قام أشرف صبحى وزير الشباب بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وفى مقدمتها وزارة الخارجية المصرية ووزارة الطيران المدني، بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع ياسر إدريس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية لتحديد كشوف بأسماء اللاعبين المتواجدين خارج مصر والذين كانوا مشاركين بالعديد من البطولات والمعسكرات الخارجية".

وأردف البيان "أكد أشرف صبحى أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعادة اللاعبين المتواجدين بمختلف دول العالم ووفقاً لمقتضيات وإمكانيات تسيير رحلات جوية لإعادتهم في أقرب وقت ممكن".

وأكمل "وزارة الشباب والرياضة تسير في ضوء قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الكاملة لأوضاع جميع المصريين المتواجدين بالخارج ، ومنهم اللاعبين الذين كانوا متواجدين للمشاركة في معسكرات وبطولات خارجية وتعذر عودتهم نتيجة الإجراءات الدولية الخاصة بوقف حركة الطيران الدولي".

وأتم "وأوضح وزير الرياضة أنه يتم التنسيق بالتوازي مع وزارات الخارجية والطيران المدني والصحة لمتابعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخاصة بشأن مواعيد وصول اللاعبين وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات والضوابط الصحية المتبعة في شأن عودة المصريين من الخارج بما يضمن سلامتهم حال عودتهم إلى أرض الوطن".

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