شوبير: أبو ريدة اختار بعض أعضاء اللجنة الخماسية.. واستقررت على قائمتي الانتخابية

صرّح أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، أن اللجنة الخماسية الحالية، تم اختيار بعض أفرادها بواسطة هاني أبو ريدة.

وصرّح شوبير: "هاني أبو ريدة هو من اختار بعض أعضاء اللجنة الخماسية الحالية لإدارة اتحاد الكرة، وليس الاتحاد الدولي، ومن ضمنهم عمرو الجنايني".

وأضاف عبر أون تايم سبورت 2: "أحمد مجاهد كان يتصل ببعض المعينين ليخبرهم باختيارهم".

وعند سؤاله عن أداء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حاليا، أجاب: "سأقول جيد مجاملة لصديقي عمرو الجنايني".

وأوضح: "اللجنة الخماسية وضعت بند تضارب المصالح في لائحة الانتخابات خصيصا لشخصي".

وكشف شوبير أنه استقر على قائمته التي سيترشح بها لرئاسة اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وقال شوبير: "استقررت على 70% من قائمتي الانتخابية بالفعل ونسقت معهم، مجموعة جديدة وشابة، ونائبي لن يكون إعلاميا، إلا لو كان سيف زاهر له حق الترشح، وقتها سيختلف الوضع".

وأكمل: "لا نية لدي للتضحية بعملي الإعلامي، إنه أكل عيشي ومصدر رزقي، لو حصل تعارض مع اتحاد الكرة، فالأساس عندي هو الإعلام".

وكشف شوبير كواليس الاستقالة الجماعية لأعضاء الاتحاد المصري بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال شوبير: "مباراة جنوب إفريقيا كانت الأولى التي أحضرها في الملعب لمنتخب مصر خلال البطولة، ورحلت بعد نهاية الشوط الأول لأن الأداء كان سيئا وتوقعت الخسارة".

وأضاف: "بعد المباراة عقد هاني أبو ريدة اجتماعا سريعا في المقصورة مع بقية أعضاء المجلس، واستقروا على تجديد الثقة في خافيير أجيري، واتفقوا على عقد جلسة بعد عدة أيام".

وأكمل: "يبدو أن الحسابات تغيرت وحدثت بعض الأمور مع ثورة الرأي العام وغضب الجماهير، فأخرج بيان استقالته وطلب من بقية المجلس الاستقالة".

وواصل: "كنت متواجدا مع سيف زاهر، وحازم إمام وقتها، وأخبراني أنهما سيستقيلان، لكني كنت رافضا للفكرة وأخبرتهما أنه ليس الحل ويجب تصحيح المشاكل والأخطاء".

وأضاف: "هاتفني أشرف صبحي وزير الرياضة، وأخبرني أن توجه الاستقالة هو توجه جيد، لم يضغط عليّ، وأنا أخبرته أنني سأنشر استقالتي مكتوبة بخط يدي مصحوبة بالأسباب".

وتحوّل قائد الأهلي الأسبق للحديث عن نجله، مصطفى شوبير، حارس المرمى الحالي للقلعة الحمراء.

وصرّح شوبير الأب: "مصطفى شوبير مستقبل مصر، هو أفضل مني، يفوقني موهبة، وشخصيته موجودة من صغره، بينما أنا اكتسبت الشخصية في الكبر، إن شاء الله يكون حارس مصر الأول".

كما نصح حسام عاشور قائد الأهلي الحالي بالاعتزال وقبول عرض مجلس الإدارة بعمل مباراة اعتزال.

وصرح: "نصيحتي لـ عاشور الاعتزال".

وأتم: "اعتزلت وأنا في السابعة والثلاثين، ووقتها كان لدي فرصة للعب في الزمالك، والمصري، والمقاولون العرب، وبثلاثة أضعاف المقابل المادي، لكني خرجت من الباب الكبير".

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