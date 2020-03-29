حسن شحاتة: الحضري الأفضل في تاريخ المنتخب.. وإن لم ستشركه فلا تستدعيه

وصف حسن شحاتة المدير الفني الأسطوري لمنتخب مصر، عصام الحضري، بأنه الأفضل في تاريخ الفراعنة.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، التي استضافت الحضري: " الحضري أفضل حارس في تاريخ منتخب مصر".

وأضاف "الحضري لا يقبل الجلوس كاحتياطي حتى في الوديات. إن لم تكن نيتك إشراكه فالأفضل ألا تستدعيه".

وأتم المعلم "كنت أتعمد عدم إشراكه في الوديات لأنني في النهاية أملك حراس آخرين من حقهم أن يلعبوا ويحصلوا على الفرصة".

وكان الحضري حارس مرمى المنتخب طوال مباريات الثلاثية التاريخية التي توج بها شحاتة مع الفراعنة.

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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