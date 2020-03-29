اتحاد جدة يجيب.. هل يتفاوض لضم كهربا في الصيف

حدد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي إمكانية التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

صرح صادق دياب عبر قناة النهار "كهربا كان نجما مع اتحاد جدة، واتسم بكل المعايير والمقاييس التي نحتاجها من لاعب محترف".

ولعب كهربا بصفوف الفريق السعودي معارا لموسمين خلال الفترة من 2016 إلى 2018 قبل عودته مجددا لصفوف الزمالك.

واستدرك مسؤول اتحاد جدة "لكن حتى الآن لم تحدث أي مناقشات حول ضمه".

وبسؤاله عن إمكانية التفاوض لضم كهربا في الموسم المقبل، أجاب أحمد دياب "الأمر متروك للمدير الفني للفريق، والإدارة بالطبع".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "سيكون مرحبا بكهربا في أي ناد، ولكن الأمر يتوقف على الاحتياجات الفنية للمدرب والنادي، لذا لا يمكن التأكيد أو النفي، فالقرار ليس بيدي".

أما بخصوص حسام عاشور لاعب الأهلي، قال أحمد دياب: "عاشور لاعب كبير وفخر لأي ناد أن يتواجد بين صفوفه، لكن اتحاد جدة لم يفكر في ضمه مع الاحترام لمكانة عاشور كلاعب كبير في الأهلي".

وأتم تصريحاته "وكلاء اللاعبين يعرضون علينا أكثر من 200 لاعب، لا توجد نية لدينا لضم حسام عاشور".

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