اتحاد جدة يجيب.. هل يتفاوض لضم كهربا في الصيف

الأحد، 29 مارس 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - المصري

حدد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم اتحاد جدة السعودي إمكانية التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

صرح صادق دياب عبر قناة النهار "كهربا كان نجما مع اتحاد جدة، واتسم بكل المعايير والمقاييس التي نحتاجها من لاعب محترف".

ولعب كهربا بصفوف الفريق السعودي معارا لموسمين خلال الفترة من 2016 إلى 2018 قبل عودته مجددا لصفوف الزمالك.

أخبار متعلقة
الأهلي يوافق على عودة معلول لـ تونس في الجول يكشف – سر غضب مؤمن زكريا.. وموقف الأهلي من حالته وتكاليف علاجه وائل جمعة يرد على "هجوم كبير على الأهلي" أنا سيد معوض (6) – الأهلي.. ودرس جوزيه

واستدرك مسؤول اتحاد جدة "لكن حتى الآن لم تحدث أي مناقشات حول ضمه".

وبسؤاله عن إمكانية التفاوض لضم كهربا في الموسم المقبل، أجاب أحمد دياب "الأمر متروك للمدير الفني للفريق، والإدارة بالطبع".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "سيكون مرحبا بكهربا في أي ناد، ولكن الأمر يتوقف على الاحتياجات الفنية للمدرب والنادي، لذا لا يمكن التأكيد أو النفي، فالقرار ليس بيدي".

أما بخصوص حسام عاشور لاعب الأهلي، قال أحمد دياب: "عاشور لاعب كبير وفخر لأي ناد أن يتواجد بين صفوفه، لكن اتحاد جدة لم يفكر في ضمه مع الاحترام لمكانة عاشور كلاعب كبير في الأهلي".

وأتم تصريحاته "وكلاء اللاعبين يعرضون علينا أكثر من 200 لاعب، لا توجد نية لدينا لضم حسام عاشور".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

الشيخ يجيب عن كل شيء

الكشف عن سر غضب مؤمن زكريا

قرار من الأهلي بخصوص علي معلول

هل تعرف معنى لقب "الجواخي" لـ دافيد فيا؟

كتاب أنا دروجبا - رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا

الأهلي اتحاد جدة كهربا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري: أنا ابن الأهلي ورحلت عنه لسبب وحيد.. لو عاد بي الزمن لما فعلت ذلك دقيقة | مصر
اتحاد جدة يجيب.. هل يتفاوض لضم كهربا في الصيف 21 دقيقة | السعودية
حسن شحاتة: الحضري الأفضل في تاريخ المنتخب.. وإن لم ستشركه فلا تستدعيه 24 دقيقة | منتخب مصر
الحضري يكشف كواليس دقائق الرعب بين تعادل الكونغو وهدف صلاح التاريخي 9 ساعة | منتخب مصر
شوبير: أبو ريدة اختار بعض أعضاء اللجنة الخماسية.. واستقررت على قائمتي الانتخابية 9 ساعة | مصر
الحضري: الإخفاق في كأس العالم؟ تلك هي إمكانياتنا ببساطة 9 ساعة | منتخب مصر
الزمالك يقرر توفير راتب شهري لأسرة علاء علي 10 ساعة | الدوري المصري
الحضري: في كرة القدم ليس لي أصدقاء.. دخلت مشاكل مع الكل بداية من ثابت البطل وحتى إكرامي 10 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: صلاح قد يغيب 4 أشهر عن ليفربول الموسم المقبل 2 تفاصيل جلسة الخطيب وعاشور الودية بطلب من قائد الأهلي 3 حازم إمام لـ عاشور: اخرج من الباب الكبير.. وما قد يحدث إن لعب لناد آخر ليس الأهلي أو الزمالك 4 خطاب من رئيس صن داونز لـ الخطيب
قد ينال إعجابك