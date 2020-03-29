تير شتيجن: ليست لدي فكرة عن كرة القدم ولا أتابعها إلا في حالات محددة.. علينا نصيحة متابعينا لمواجهة كورونا

اعترف أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ومنتخب ألمانيا عدم اهتمامه بمتابعة مباريات كرة القدم إلا في حالات محددة، وشدد على ضرورة توجيه النصائح لمتابعين المشاهير من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأجرى تير شتيجن حوارا مع صحيفة El PAIS يتحدث فيها عن توقف كرة القدم والعزل الصحي وعدم متابعته لكرة القدم والحديث أكثر عن الهندسة المعمارية.

وجاء الحوار كالآتي:

- هل تأقلمت مع الحياة في إسبانيا؟

منذ يومي الأول هنا وأنا أحاول الاندماج في أسرع وقت مع الثقافة الإسبانية والكتالونية، ويأتي ذلك عندما تتقن اللغة فمن السهل مشاركة وفهم كل شيء من حولك.

هذا جعلني أشعر بحالة جيدة جدا أنا وعائلتي، وهناك أشياء أحبها هنا مثل الطعام والطقس والبحر، ولكن لا يزال لدي أشياء ألمانية للغاية.

- مثل ماذا؟

الالتزام بالمواعيد، لا يمكنني التوقف عن القدوم مبكرا بشكل عام، لابد لي من الانتظار.

- كيف تتعامل مع العزل الصحي؟

يمكن تحليله كنقطة سلبية لأننا لا نستطيع مغادرة المنزل، لكني لا أراه بهذه الطريقة، إنه ظرف يجعلنا نقدر أكثر الأشياء التي يمكن أن نؤمن بها وهي أكثر أساسية ومهمة حقا.

أما على مستوى العمل فنتواصل مع مدربينا البدنيين يوميا لأنه من الضروري الحفاظ على لياقتك، رغم أننا لا نعلم متى سنعود للعب من جديد.

- هل أنت غير مرتاح لذلك؟

أتعامل بهدوء شديد، بالطبع أود أن أكون في الملعب للقتال من أجل كل شيء لدينا فنحن في المرحلة النهائية من الموسم ومن المؤسف أن يتوقف.

لكن في هذا التوقيت كرة القدم ليست أولوية، يجب أن تكون في المنزل نحن لسنا استثناء.

- هل يتحمل الرياضيون الآن مسؤولية أكبر؟

الأمر الجيد هو أن لدينا الملايين من المتابعين، ومن خلال بعض الرسائل يمكننا مساعدة الأشخاص.

كنت أتحدث مع أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل وليفربول، ومنحني نصيحة حول فيديو غسل اليدين من أجل المتابعين، في الحقيقة لم أفكر في هذا من قبل، والآن قمت بمشاركته على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يؤثر ذلك على الأشخاص ويكون مفيدا.

- إذا ما مفهوم القيادة بالنسبة لك؟

في تحديد الصالح العام، أنا حقا أحب أن يكون الجميع سعداء، إذا استمتعنا سنلعب بشكل أفضل.

في النهاية تلعب كرة القدم لتكون ناجحا، ثم لكل فرد في الملعب دوره والأولوية هي الجماعية والتفكير الإيجابي.

- هل لديك الكثير من الوقت للتفكير في الهدف؟

ليس لدينا الكثير من الوقت، يعتقد الناس أن لدينا مسافة كبيرة مع الفريق والأمر ليس كذلك، أحاول دائما أن أفكر، وأنا لا أؤمن بحارس المرمى الذي ينأى بنفسه عن الفريق أو لاعب كرة القدم عامة الذي يفعل ذلك من الحياة اليومية.

يحدث ذلك مع زوجتي، فنحن نتحدث كثيرا عن مهنتها فهي مهندسة معمارية، هذه أشياء لا يراها الناس ولكنها جزء من حياتنا اليومية.

- هل تتحدث أكثر عن الهندسة المعمارية أو كرة القدم؟

الهندسة المعمارية.

- هل تحب الحديث في كرة القدم؟

يضحك الناس عندما أخبرهم أن ليس لدي أي فكرة عن كرة القدم، لا أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم.

فقط عندما تكون هناك مباريات جيدة أو عندما أكون مهتما بشكل خاص لمشاهدة صديق، في بعض الأحيان يطلبون مني اسم لاعب وليس لدي أي فكرة.

- هل تعرفهم أكثر في البلايستيشن؟

دائما، في الدوري الإسباني على سبيل المثال يحدث ذلك لي مع الأسماء، أنا لا أعلم دائما ما اسم اللاعب.

ولكن لاحقا عندما نقوم بتحليل المنافسين وأشاهد مقطع الفيديو أعلم جيدا من هو اللاعب وكيف يسدد وموقعه في الملعب مقارنة باسمه.

هذا أمر غريب قليلا، لكن يحدث لي عندما نقوم بتحليل المنافسين.

- ولكن هل تحب الحديث عن الملاعب؟

هذا أمر ثقافي على ما أعتقد، فملعب كامب نو على سبيل المثال فريد من نوعه وعقلية مختلفة تماما عن عقلية ألمانيا.

في ألمانيا يغني الناس أكثر بكثير ويركزون على الفريق، ولكن يقدر عشاق برشلونة التفاصيل الفردية أكثر من ذلك بكثير، وأنا أحب ذلك.

على سبيل المثال عندما يقوم فرينكي دي يونج بشيء ويستمتع به الناس ويحتفلون به هذا أمر مثير للاهتمام ويحاولون دعمك في لحظات نكون بأمس الحاجة إليها.

- ما هو أكثر ملعب لفت انتباهك؟

ملعب سان باولو، ليس حديثا للغاية ولكن لديه شيء خاص يعتمد أكثر على الهوية وأنا أحب ذلك، كأنهم مستعدون لخوض الحرب معك وهذا تحدي أنا أحبه.

- هل توقف الدوري الإسباني جاء في وقت كان برشلونة قد بدأ يتعافى؟

نحن في الصدارة حاليا وهذا هو المهم، وفي دوري الأبطال نحن في وضع جيد، نأمل أن نواصل لعب كرة القدم وهو ما نحبه أكثر.

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