جودين: اللاعبون كانوا الأكثر تعرضا للخطر حتى اللحظة الأخيرة

انتقد دييجو جودين مدافع إنتر الإصرار على استكمال مسابقة الدوري الإيطالي حتى اللحظات الأخيرة قبل أن تدخل البلاد في عزل صحي كامل وشدد أن اللاعبين كانوا الأكثر تعرضا للخطر.

دييجو جودين النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي في إيطاليا وأغلب دول العالم، وسجلت إيطاليا أكثر حالات وفاة من الفيروس ومازالت البلاد في حالة عزل كامل.

وقال جودين في تصريحات لشبكة ESPN: "تعرضنا للخطر حتى اللحظة الأخيرة".

ويعيش جودين في حالة عزل ولكن في بلاده بأوروجواي بعد الرحيل عن إيطاليا لحين استقرار الأوضاع.

وأضاف جودين "اختاروا الاستمرار ومعرفة ما إذا يمكننا استكمال اللعب، حتى أصبح الوضع صعبا وانهار النظام الصحي".

وتابع "واصلنا اللعب لعدة أسابيع، وتدربنا ثم لعبنا بدون جماهير حتى تعرض دانييل روجاني مدافع يوفنتوس للإصابة بفيروس كورونا".

وشدد "في تلك الفترة فقط تم اتخاذ قرار بتوقف المسابقة".

وأتم جودين تصريحاته "من المؤكد أن هناك لاعبين آخرين كانوا سيصابون بالفيروس، ومن أجل تجنب المخاطرة وضعونا جميعا في الحجر الصحي".

وأصيب 92472 شخصا بفيروس كورونا في إيطاليا وتسبب في وفاة 10 آلاف و23 شخصا منهم.

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