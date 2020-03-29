مصدر مقرب من جيرالدو يوضح لـ في الجول: هل تم حسم مصيره بالرحيل عن الأهلي

الأحد، 29 مارس 2020 - 11:24

كتب : حسام نور الدين

جيرالدو - الأهلي - المصري

أوضح مصدر مقرب من الأنجولي جيرالدو جناح الأهلي حقيقة التقارير التي أشارت إلى أن مسؤولي الأحمر أبلغوا اللاعب بعدم الحاجة له.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لم يتلق جيرالدو أي إطار شفهي أو رسمي من الأهلي حول رحيله من عدمه، في ظل توقف المسابقات خوفا من تفشي فيروس كورونا".

وأوضح "رحيله من عدمه بعد عودة النشاط يتوقف على 3 أمور".

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وشرح "الأول هو موقف السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق، والثاني هو موقف إدارة النادي".

وأتم "أما الأمر الثالث فهو العروض التي يمكن أن يتلقاها، حيث يتبقى في عقده مع الأهلي موسمين ونصف".

وكان جيرالدو قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي في يناير الماضي تمهيدا لقيد السنغالي أليو بادجي في محله كلاعب أجنبي، إلا أن اختيار فايلر كان على المغربي وليد أزارو في النهاية.

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير قبل الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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