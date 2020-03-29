الحضري: بٌلغت بأنني الحارس الثالث قبل أمم إفريقيا 2017.. وهكذا تعاملت مع الموقف

كشف عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي بأنه ذهب إلى الجابون قبل أمم إفريقيا 2017 كحارس ثالث للفريق.

عصام الحضري النادي : معتزل مصر

وحكى الحضري كواليس تبليغه بالقرار، وكيف تعامل مع الأمر عبر قناة أون تايم سبورت، فقال "في الجابون، بُلغت بأنني الحارس الثالث قبل البطولة بأسبوع".

وأضاف "كنت حزين للغاية، لكنني كنت مؤمن بأن الله سيكتب لي الخير".

الحضري أتبع "أحمد ناجي جلس معي وأخبرني بالقرار. قلت له لماذا تأتون بي من الجنة إلى النار؟ شاركت بمباريات تصفيات كأس العالم كلها ثم تجعلوني الحارس الثالث في أمم إفريقيا؟".

وأكمل "خرجت من عنده وتحدثت مع زوجتي. كنت حزينا جدا، وصعدت إلى غرفتي وجلست أبكي وحيدا".

صاحب الـ47 استمر "في اليوم التالي قابلني أحمد ناجي وأخبرني أنه كان يمزح واجتهد ولا تفكر في شيء آخر. قلت له أنا أعلم أنك لا تمزح ولكنني أثق في إرادة الله".

وواصل "كنت أنزل في تلك الفترة للتدريب وأحمد ناجي يمزح معي فأقول له من فضلك يا كابتن لا تتحدث معي. أنت مدرب وأنا لاعب فقط وهذه علاقتنا".

وأتم "صباح يوم أول مباراة في أمم إفريقيا كانت لحيتي طويلة. أحمد المحمدي يجلس معي في الغرفة وطالبني بحلقها. قلت له أنني لا أريد، فقال لي (احلقها. لا تعلم ما الذي سيحدث ولا تجعل أحدا يقول بأنك لا تحلقها سوى عندما تلعب فقط. حلقتها ونزلت إلى الملعب وكنت حزينا جدا، لكنني لم أفتعل أي مشكلة".

شريف إكرامي أصيب قبل بداية أمم إفريقيا بأيام، فيما أصيب أحمد الشناوي بعد ربع ساعة من بداية أول مباراة. ليشارك عصام الحضري ويكمل البطولة حتى النهائي.

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

الشيخ يجيب عن كل شيء

الكشف عن سر غضب مؤمن زكريا

قرار من الأهلي بخصوص علي معلول

هل تعرف معنى لقب "الجواخي" لـ دافيد فيا؟

كتاب أنا دروجبا - رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا