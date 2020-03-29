الحضري يكشف كواليس خلافه مع إكرامي والشناوي في أمم إفريقيا: يظنان أنني أسحر لهما

كشف عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتنخب مصر، كواليس خلافه مع شريف إكرامي وأحمد الشناوي حارسا المنتخب في أمم إفريقيا 2017.

عصام الحضري النادي : معتزل مصر

وحكى الحضري موقفا حدث مع شريف إكرامي، فقال ما يلي على لسانه.

"أقسم بالله هذا الموقف حدث. كنت أنا وشريف إكرامي نتدرب بـ(جاكيت) المطر. بعد أحد التدريبات أحضر عبد الله عامل المنتخب هذا المعطف بالخطأ لي، فقلت له أنه معطف إكرامي. ذهب لإكرامي بالمعطف فرفض إكرامي استلامه وأعاده العامل لي.

قلت له لماذا؟ قال لأن المعطف كان في غرفتك. فقلت للعامل اترك المعطف معك وأحضر له معطف جديد من فضلك".

"بعدها تجد إكرامي لا يسلم عليك في المنتخب، هل هذا طبيعي؟".

"في النهاية سأقولها صراحة. ليس لي أصدقاء في كرة القدم. اللهم محمد زيدان ومحمد شوقي وأحمد المحمدي قليلا، لكن ليسوا أصدقاء مقربين ولا نخرج معا".

"شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف أصدقائي خارج الملعب. في الملعب (ماعنديش ياما ارحميني). وبالمناسبة في البطولة إكرامي كان أول من ركض نحوي بعد ركلات جزاء بوركينا فاسو مثلا".

وأتم "حين أصيب الشناوي كنت أول لاعب في غرفته، وحين أصيب إكرامي قبل البطولة نفس الأمر. هما يعتقدان أنني أصنع لهما أعمال (سحر) لكي ألعب. لو كان هذا صحيحا لشاركت من بداية البطولة".

شريف إكرامي أصيب قبل بداية أمم إفريقيا بأيام، فيما أصيب أحمد الشناوي بعد ربع ساعة من بداية أول مباراة. ليشارك عصام الحضري ويكمل البطولة حتى النهائي.

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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