الحضري: الإخفاق في كأس العالم؟ تلك هي إمكانياتنا ببساطة

يرى عصام الحضري حارس منتخب مصر التاريخي بأن الإخفاق في كأس العالم كان بسبب ضعف إمكانيات المنتخب ولا شيء آخر.

الحضري قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أخفقنا في كأس العالم لأن هذه إمكانياتنا. المعسكر كان منضبط ولا صحة لما يشاع عن انفلات فيه".

وأضاف "بعد التأهل، وجه لنا الجميع الشكر لمجرد الوصول بعد غياب 30 عاما، فهل كنت تنتظر أن نفوز بالبطولة؟".

صاحب الـ47 أتبع "لعبنا البطولة بدون محمد صلاح. نعم أنه شارك وسجل هدفين، لكنه كان يلعب مصابا وهذا أيضا قلل من قوتنا".

وأكمل "أقسم بأنني لم أعلم بمشاركتي أمام السعودية إلا قبلها بساعات، ولا صحة لاتفاق مسبق بيني وبين الجهاز الفني".

وأتم "لا صحة أيضا لأنني كنت أحصل على مال لتصويري أنا واللاعبين فيديوهات في غرف اللاعبين. كلها شائعات ورفعت قضية على من أطلقها، وفزت بها".

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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