الحضري: لم أعتزل رسميا حتى الآن.. وأنافس على لقب الأول منذ 25 عاما

صرح عصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر بأنه لم يعتزل كرة القدم بشكل رسمي حتى الآن.

عصام الحضري النادي : معتزل مصر

وقال الحضري في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "حتى الآن لم أعلن اعتزالي رسميا".

وأضاف "أنتظر الوقت المناسب لذلك، لكنني لم أعلن بشكل رسمي".

صاحب الـ47 أتبع "إذا أردت اللعب للعبت هذا الموسم بالفعل، لكنني لا أملك الرغبة في ذلك بالنظر لأحوال الكرة المصرية".

وأكمل "كريستيانو رونالدو قال أنه وميسي استثنائيان بسبب استمرار المنافسة بينهما 15 عاما على رقم (1). أنا نافست على رقم (1) طيلة 25 عاما".

"محممد الشناوي لم يجبرني على الاعتزال طبعا. ولا أحد يستطيع ذلك لأنني كنت الأول على كل تلك الأسماء بالفعل".

عصام الحضري حرس عرين منتخب مصر طيلة 22 عاما بداية من 1996 وحتى 2018.

الحضري توج بأمم إفريقيا أربع مرات أعوام 1998، و2006، و2008، و2010. وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 كأكبر لاعب يشارك في المونديال تاريخيا.

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