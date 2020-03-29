الزمالك يقرر توفير راتب شهري لأسرة علاء علي

الأحد، 29 مارس 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

الزمالك علاء علي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توفير راتب شهري لأسرة الراحل علاء علي.

علاء علي لاعب الزمالك السابق رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي.

ومن أجل الوقوف بجانب أسرته، قرر مرتضى منصور تعيين زوجة علاء علي للعمل داخل نادي الزمالك.

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كما قرر مجلس الإدارة توفير "معاش شهري باسم اللاعب"، كنوع من الوقوف بجانب أسرة علاء علي كونه أحد نجوم النادي.

ولعب علاء، الذي توفي وعمره 31 عاما، للزمالك وتليفونات بني سويف وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة والمصري وبتروجت.

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