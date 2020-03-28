حوار في الجول – محمد مجدي يتحدث عن حقيقة تسبب زراعة الشعر في أزمته الأخيرة.. والنحس في الزمالك

ما السبب وراء الأزمة الأخيرة والاشتباه في إصابته بفيروس كورونا؟ ولماذا لم يوفق في الزمالك؟ تحدث محمد مجدي مدافع الإسماعيلي عن كل ذلك في حواره التالي.

أجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع محمد مجدي مدافع الإسماعيلي الحالي، والمصري والزمالك السابق. تحدث فيه عن ساعات الرعب في انتظار تحليل كورونا، وعدم التوفيق في الزمالك.

وكل ما يلي على لسان محمد مجدي.

كواليس كورونا

"كل الموضوع أنني كنت أعاني بعض المشاكل في رأسي، وبالتالي عالجتها في القاهرة منذ 4 أيام بالبلازما. الحديث عن زراعتي لشعر ليس صحيحا بالمرة، كلها أحاديث عارية من الصحة".

"شعري طويل من الأساس، لماذا سأزرع شعر؟ 😊".

"مدير المستشفى التي حُجزت فيها أكد لي أن الأعراض التي عانيت منها ليس لها صلة بالعلملية الخاصة بالرأس".

"بالأمس وصلت درجة حرارتي إلى 39.5 ولا تنزل أبدا. مع وجود كحة قوية ورعشة، وبالتالي ذهبت فورا إلى المستفشى لأخضع للتحاليل اللازمة فورا".

"بعد ساعتين ظهرت النتائج، واتضح أنها سلبية. كل ما أعاني منه هو نزلة برد قوية، ونقص في كرات الدم البيضاء والتهاب في الصدر، وليس لها علاقة بعلاج مشكلة الرأس كما قيل".

عودة الكرة

"الموضوع صعب جدا. اللاعبون مرتاحون منذ فترة طويلة، ولو عادت الكرة الآن، فستحتاج الفرق إلى أكثر منثلاثة أسابيع للتحضير".

"في النهاية سواء عادت كرة القدم أو لا، فصحة البشر أهم بكل تأكيد".

الإسماعيلي ومعاناته

"عانينا تذبذب قوي في المستوى هذا الموسم، لكننا نسير بشكل جيد في البطولة العربية".

"في الدوري لسنا موفقين وربما لأننا ركزنا أكثر على البطولة العربية".

"في الفترة المقبلة إذا عاد النشاط، سيزداد تركيزنا على الدوري بشكل أكبر، بجانب البطولة العربية طبعا".

"الإسماعيلي يضم مجموعة من أفضل اللاعبين. كلهم رجال ويريدون إخراج أفضل ما لديهم".

"أطالب الجميع بالمساندة والدعم كما هو معتاد منهم، هولاء اللاعبين من أفضل المجموعات التي لعبت معها في حياتي".

"ظروف هذا العام نفس ظروف العام الماضي. من خلال تواجد عناصر جديدة تحتاج للوقت للانسجام أكثر وهذا سيحدث في الفترة المقبلة".

فرص الإسماعيلي في البطولة العربية

"الفرص كبيرة جدا، للعلم سافرنا للمغرب وكانت نيتنا هي الهجوم وتحقيق الفوز عليهم هناك".

ديدييه جوميز

"شخص جيد ويملك أفكار جيدة. يحتاج فقط للوقت".

إدارة الإسماعيلي

"إدارة محترمة ويوفرون كل شيء. كلنا حصلنا على مستحقاتنا ولا يوجد أي متأخرات".

فترة الزمالك

"لا يوجد عاقل يختار الرحيل عن الزمالك. لكن صدقوني لو استمريت هناك لاستمرت إصابات وما كنت سأشارك أيضا".

"لم أكن موفقا تماما مع الزمالك. كنت أتدرب ولا أكمل يومين متتاليين حتى أتعرض لإصابة جديدة. كنت أتحدث مع الطبيب عن سبب ذلك، وهل أنه بسبب حركة معينة أقوم بها فيقول لا أن الأمر ليس له علاقة بذلك".

"تحدثت مع مرتضى منصور رئيس الزمالك. طلبت الرحيل وكان مصرا على بقائي، وأكد أنه يعلم إمكانياتي جيدا لكنني تمسكت بالرحيل لعدم التوفيق".

"لو أتيحت لي فرصة العودة مستقبلا؟ أنا الآن في نادي الإسماعيلي الكبير، وسعيد بالتواجد فيه".

"الزمالك، والمصري وكل الأندية كبيرة ولها كل تقدير. لو وصلني عروضا مستقبلا، فليس لدي مشكلة بشرط موافقة النادي".

كلمة أخيرة

"أتمنى السلامة للجميع، والعودة مجددا لكرة القدم وأن نكون في أفضل حال".

"أطالب الجميع بالتواجد في المنزل، وأن نلتزم جميعا بالتعليمات".

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