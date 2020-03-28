خليك في البيت - محمد علي ولعبة الـ8 أسئلة.. مباراة لا ينساها وموقف سيئ يتمنى محوه

السبت، 28 مارس 2020 - 22:43

كتب : إبراهيم رمضان

محمد علي حارس الزمالك لكرة اليد

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع محمد علي حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد.

وتلك كانت إجاباته على الأسئلة:

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- أصعب لاعب واجهته؟

"أسامه البوغانمي، أفضل جناح في إفريقيا حاليا".

- لاعب تطمئن حين يتواجد في فريقك؟

"يحيى الدرع".

-لو لم تكن لاعبا لكرة اليد ففي أي لعبة كان يمكن أن تكون بطلا؟

"ألعاب القوى".

- موقف لا تنساه في مسيرتك؟

"حصولي على بطاقة حمراء في نصف نهائي أوليمبياد الناشئين في سنغافورة قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء".

- مباراة لا تنساها؟

"نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 2019 أمام سبورتنج. استطعنا الفوز في دقيقة ونصف بعدما كنا متأخرين بفارق ثلاثة أهداف، وكان هذا صعبا جدا، لذلك لا يمكن أن أنسى تلك المباراة".

-فريقك المفضل محليا وعالميا في كرة القدم؟

"عالميا أشجع ليفربول وريال مدريد. أما محليا فأشجع الزمالك فقط بكل تأكيد".

- أفضل 5 رياضيين عالميين تاريخيا بالنسبة لك؟

"باولو مالديني - فرانشيسكو توتي – لويس فيجو من كرة القدم. وتييري أوميير حارس فرنسا في كرة اليد، وليبرون جيمس لاعب السلة.

-وأفضل 5 رياضيين مصريين تاريخيا؟

"حازم إمام – أحمد حسام (ميدو) – أحمد الأحمر – وائل بدر – حمادة الروبي".

-العمل الفني المفضل لك؟

"فيلم جحيم في الهند".

-فنان لا تفوت أي عمل فني له؟

"بيومي فؤاد، وعادل إمام".

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