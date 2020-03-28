مجدي: كانت تجربة صعبة.. شعرت بالخوف على أسرتي

السبت، 28 مارس 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

محمد مجدي - الإسماعيلي

تحدث محمد مجدي لاعب الإسماعيلي، عن تجربة عزله في إحدى المستشفيات بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا.

محمد مجدي مصطفى

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

مجدي عانى من أعراض نزلة برد حادة أمس الجمعة، ليتم حجزه في إحدى المستشفيات وإجراء فحص طبي، ظهرت فيه عينته سلبية.

وصرّح مجدي: "ارتفعت درجة حرارتي إلى 39,5، وأصبت برعشة وسعال قوي".

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وأضاف عبر أون تايم سبورت 2: "توجهت إلى المستشفى لاستبيان الأمر، وهناك أجروا أشعة مقطعية وتحاليل صورة الدم، ثم شكوا في إصابتي بفيروس كورونا، ولذا حصلوا على عينة من دمي، لكنها ظهرت سلبية".

وأكمل: "تواجدت في إحدى المستشفيات الخاصة بـ بورسعيد، تم احتجازي في غرفة انفرادية، كان ممنوعا أن أتعامل مع أي شخص، لم أستطع الدخول إلى الحمام حتى، لقد كان يوما صعبا للغاية".

وواصل: "الأمر صعب للغاية، لا يجب الاستهانة به، لدي طفل صغير وزوجتي على وشك الإنجاب، ولذا كان موقفا صعبا على شخصي".

وأتم: "زملائي اللاعبين كانوا خائفين للغاية بعد أن عرفوا، لم يستطيعوا التصديق، خصوصا أنني تواجدت معهم لفترات طويلة، لكن الأمر مر على خير الحمد لله".

وكان اللاعب قد نشر صورته عبر حسابه على فيسبوك مرتديا كمامة طبية، ومطالبا بدعوات الناس، قبل أن يغادر المستشفى لاحقا.

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